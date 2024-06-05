«Ждут давно»: автоэксперт оценил выход Lada Iskra и Niva Travel Автоэксперт Зенкевич: АвтоВАЗу давно пора расширить модельную линию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автоэксперт Иван Зенкевич в разговоре с NEWS.ru заявил, что АвтоВАЗу давно пора расширять модельную линию и делать машины от мини до макси. Он подчеркнул, что выхода Lada Iskra ждали уже давно, даже не обращая внимания, сколько автомобиль в итоге будет стоить. При этом, по его словам, говорить об успехе Niva Travel пока рано.

Lada Iskra ждут давно, несмотря ни на что. Даже не обращая внимания, сколько она может стоить в теории. Цены наверняка еще не озвучивались. Я думаю, она будет пользоваться популярностью. По Niva Travel сказать сложно. В любом случае, если АвтоВАЗ расширяет модельную линейку своих автомобилей, это всегда хорошо. Давно пора расширять, давно пора делать автомобили от мини до макси, — высказался автоэксперт.

АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума ранее представил свою новинку — машину Lada Iskra. По словам гендиректора компании Максима Соколова, инвестиции в проект создания нового семейства автомобилей оцениваются в 23 млрд рублей. Машина встанет на конвейер в начале следующего года.

Кроме того, АвтоВАЗ показал на ПМЭФ-2024 прототип электрической Lada Niva Travel. Двигатель новой версии популярного внедорожника имеет номинальную мощность 60 кВт. В электромобиле установлены две литий-никелевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений.