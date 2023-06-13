Завод Toyota в Санкт-Петербурге продали без возможности выкупа Мантуров: завод Toyota в Петербурге продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что российские активы японской компании Toyota, в том числе автомобильный завод в Санкт-Петербурге, продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Сделка состоялась в конце марта текущего года. Ее подробности официально не раскрывались.

Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок, — сказал Мантуров.

В рамках соглашения японская компания полностью передала права собственности на здание завода, оборудование и землю.

В конце апреля управляющей компанией бывшего завода Toyota стал Обуховский завод, входящий в состав оборонного концерна «Алмаз-Антей». В планах концерна на 2024 год — выпуск гражданского грузового автомобиля БАЗ-S36A11. С 2026 года на данной площадке также предполагается начать выпускать электромобили E-Neva.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода немецкого автоконцерна Volkswagen под Калугой. Его приобретет автодилер «Авилон». По данным СМИ, производственным партнером «Авилона» может стать китайский концерн Chery.