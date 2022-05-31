Почти новые: ищем замену ушедшему Renault Duster на вторичном рынке Renault Duster второго поколения пока еще продается, но чем можно его заменить? NEWS.ru выбрал пять вариантов.

Renault Duster / Фото Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Уход Renault из России существенно повлиял на авторынок: французский концерн производит значительную часть столь востребованных в наши дни кроссоверов. Московский завод, где собирали Duster, полностью перешел под контроль правительства Москвы, и уже известно, что французские кроссоверы там собирать не будут. И это серьезная потеря для рядовых покупателей: Duster второго поколения получился универсальным, доступным автомобилем, у которого практически нет аналогов с похожим сочетанием проходимости и управляемости при доступной цене.

В мае-июне еще есть шанс найти новый Duster у российских дилеров — запасы пока не исчерпаны. Цены колеблются от 1,8 до 2,5 млн рублей за полноприводные модификации с разными вариантами двигателей. Но уже скоро остатки распродадут.

Мы подобрали несколько вариантов на вторичном рынке, которые смогут выполнить те же задачи: с комфортом вместить пять человек и багаж, без проблем преодолеть легкое и среднее бездорожье (а значит, полный привод необходим), иметь на борту обязательный набор систем комфорта, таких как «автомат», кондиционер, подогрев сидений и прочие полезные опции. Верхнюю планку цены установим чуть ниже самых дорогих Duster — до 2,2 млн рублей. Пробег — не более 50 тыс. км. Возраст — не более пяти лет, что важно при оформлении страховки, но уже гарантирует наличие доступных и неоригинальных запчастей и расходников. То есть попытаемся подобрать современный, недорогой в обслуживании и действительно универсальный кроссовер.

Toyota RAV4

Японский кроссовер пользуется в России стабильно высоким спросом. До 2,2 млн рублей есть возможность подобрать хороший рестайлинговый экземпляр 2018–2019 года выпуска с пробегом до 50 тысяч км. Как считают многие автолюбители, к этой отметке «тойоты» только «проходят обкатку». В наш сегмент попадают хорошо оснащенные модификации с проверенным атмосферным двухлитровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с., полным приводом и вариатором. В списке оснащения есть всё, что нам нужно: и климат-контроль, и подогреваемые сиденья, и даже руль, камера заднего вида. Имидж у этой модели вполне сформированный: крайне надежный аппарат, не требующий серьезных вложений до 150–200 тысяч километров пробега. Если предстоит часто съезжать с асфальта, важно помнить: вариаторы не любят пробуксовок.

Toyota Rav-4 Пресс-служба Toyota

Без ложки дегтя не обойдется: RAV4 любят все, и угонщики в том числе. Поэтому, приобретая этот автомобиль, придется раскошелиться и на хороший охранный комплекс (NEWS.ru уже писал об основных принципах выбора защиты). Еще один важный момент: подбирать машину нужно крайне скрупулезно, поскольку в «тойотах» скрутить пробег не составляет труда. Обратите внимание на состояние радиаторов, на степень износа резиновых элементов как в салоне, так и в подкапотном пространстве и в элементах подвески: большой пробег выдаст себя.

Suzuki Vitara

При схожей стоимости Vitara, конечно, чуть компактнее, но перед RAV4 у нее есть весомые преимущества: она не так популярна, а значит, каско обойдется дешевле. Мотор в наш бюджет укладывается только один — 1,6-литровый бензиновый атмосферный, мощностью 117 л. с. Другие необходимые нам условия Vitara выполняет: полный привод, вариатор, пробег до 50 тысяч километров (есть предложения даже меньше 30 тысяч), потенциально безоблачная эксплуатация на три-четыре года при условии, что проезжать за год будете не более 20 тысяч километров.

Suzuki Vitara Пресс-служба Suzuki

Suzuki считаются крайне надежными, добротными машинами. Да, салон у этой модели скромнее, чем у многих аналогов. Но все, что нужно, есть, и оно просто работает, как надо. Дорожный просвет составляет 185 мм — для трофи-рейда мало, для дачных поселков вполне неплохо. Бонус — крайне приятная настройка мотора: отзывчивая педаль газа позволит легко обгонять на скоростях до 80 км/ч. После этой отметки — уже тяжелее. И еще крайне важный совет: если сократить межсервисный интервал с рекомендованных японцами 15 тыс. км до 10 тыс. км и использовать только проверенные расходники и жидкости в строгом соответствии с допусками, Vitara будет долго радовать беспроблемной службой.

Mitsubishi Outlander

Пожалуй, самый универсальный автомобиль в данной подборке. До 2,2 млн вполне можно подобрать автомобиль в третьем рестайлинге после 2018 года выпуска и с небольшим пробегом. Причем, если не лениться и поискать получше, есть шанс найти не только двухлитровые версии (146 л. с.), но и куда более шустрые 2,4 (163 л.с.) и даже редкую модификацию с трехлитровым бензиновым V6 мощностью 227 л. с. Ее уважают за неубиваемый мотор, спокойно переваривающий 92-й бензин, высокий ресурс (до 400 тыс. км без капремонта) и хорошую динамику. До 2021 года только на трехлитровые модели ставили фирменную систему контроля вектора тяги S-AWC. Название грозное, суть проста: в повороте электроника подтормаживает внутренние колеса, а на нагруженные добавляет крутящего момента, «заправляя» автомобиль в вираж. На деле это дает прекрасное чувство контроля над машиной — Outlander с S-AWC можно смело назвать одним из самых «драйверских» автомобилей из Японии.

Mitsubishi Outlander Пресс-служба Mitsubishi

При всех асфальтовых талантах Outlander не спасует и на бездорожье: клиренс составляет 215 мм, ходовая часть собрана крепко, так что если не переусердствовать с покорением целины, этот Mitsubishi способен на многое. Дополнительный плюс — изобилие всей номенклатуры запчастей как в оригинальном исполнении, так и аналогов за разумные деньги. Но, как и в случае с RAV4, нельзя сбрасывать со счетов фактор популярности модели: каско дешевым не будет, хороший охранный комплекс не помешает.

Subaru Forester

Кузов IV поколения, рестайлинг, с 2016 по 2018 годы выпуска. Редкий экземпляр в этой ценовой категории: до 2,2 млн предложения можно пересчитать по пальцам одной руки. У Subaru есть лояльная аудитория, поэтому тем, кто с этими автомобилями не знаком, необходимо, для начала, провести пробную поездку. Вариантов два: недоумение (чем он лучше Outlander?) или абсолютный восторг. Несомненный плюс — отточенная управляемость: благодаря фирменному принципу «симметричного полного привода» — компоновки с оппозитным мотором — центр тяжести у Subaru ниже, чем у любого аналогичного кроссовера с простым рядным мотором. При этом подвеску Subaru многие считают эталоном энергоемкости. Добавляем сюда широкий салон с высокой крышей, большую площадь остекления — вариант, который точно стоит рассмотреть. В отличие от некоторых других «японцев», высокие водители в Subaru могут устроиться за рулем с запасом, а не впритык.

Subaru Forester Пресс-служба Subaru Russia

Но Subaru — автомобили специфичные. Дизайн — на любителя. Запчасти дорогие, аналогов немного. Оппозитные моторы (2,0, 150 л. с.) любят хороший бензин и дорогую синтетическую смазку. Фирменные сервисы не стесняются назначать стоимость нормо-часа выше среднего. Так что к выбору машины надо подходить крайне взвешенно и не спешить, посмотреть несколько вариантов.

Kia Sportage

Единственный вариант для тех, кому важно, чтобы у машины был дизельный двигатель. До 2,2 млн рублей можно найти самую мощную версию — 185 л. с., 400 Нм. С таким «сердцем» Sportage IV поколения, рестайлинг (2018 н. в.) можно назвать самым динамичным в нашей подборке: разгон до 100 км/ч занимает 9,5 секунды. Другие преимущества над японскими аналогами — традиционный восьмиступенчатый «автомат», который в народе считается более надежным, нежели вариаторы. Очень качественный, добротно собранный салон, хороший набор опций с полным пакетом подогревов, да и имидж у машины благоприятный.

Kia Sportage Пресс-служба Kia Russia

Но всем любителям дизельных машин нужно готовиться к тому, что хороший экземпляр придется поискать. В этом поколении 90% проданных Sportage оснащены незатейливым двухлитровым атмосферным бензиновым мотором мощностью в 150 сил — и отзывы о надежности этого агрегата весьма противоречивы. Дизельный агрегат, судя по отзывам, практически беспроблемный, как и все остальные узлы автомобиля. Фактор популярности у угонщиков — чуть выше среднего.