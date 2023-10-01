Забыл заплатить штраф ГИБДД: что делать и какие будут последствия Если не проверять свои штрафы, то можно не только лишиться скидки в 50%, но и загреметь в тюрьму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В прошлом году ГИБДД выписала водителям 201 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения — это на 12% больше, чем в 2021 году. Однако в 2022 году в 26,3 млн случаев штрафы пришлось взыскивать через судебных приставов. Что будет, если не заплатить штраф ГИБДД, сколько времени дается водителю на оплату и как проверить свою задолженность — в материале NEWS.ru.

Через сколько дней надо заплатить штраф ГИБДД

На оплату штрафа ГИБДД по закону дается 60 дней. Плюс еще 10 дней есть на обжалование. Итого у водителя в запасе есть 70 дней для того, чтобы заплатить штраф ГИБДД. А в некоторых случаях и больше — по правилам отсчет 60 дней начинается лишь после того, как постановление вступило в законную силу. И если вы решили подать жалобу с просьбой отменить штраф, то пока она не будет рассмотрена, отсчет 60 дней не начнется.

Однако нужно помнить не только про 70 дней на оплату, но и про возможность заплатить штраф с 50-процентной скидкой. Ее можно получить, если оплатить штраф в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления. Кроме того, скидка не распространяется на самые опасные виды нарушений: «пьянку» за рулем, повторный проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и так далее.

А еще 50-процентная скидка не действует на штрафы за неоплату парковки. Дело в том, что там наказание фиксирует не инспектор ГИБДД, а сотрудники городских служб платных парковок (в Москве это ГКУ «АМПП»). И так как нарушения правил дорожного движения при неоплате парковки нет, то и 50-процентную скидку никто не даст.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Как не пропустить 20 дней для оплаты со скидкой

Многие водители внимательно следят за появлением новых штрафов, ведь «льготные» 20 дней отсчитываются не с момента вступления постановления в законную силу, а именно со дня вынесения. Таким образом, если ждать «письма счастья» по почте, то могут выйти все сроки.

Проще всего следить за появлением новых штрафов на «Госуслугах» или на сайте ГИБДД. Кроме того, некоторые банки также могут уведомлять своих клиентов о поступлении новых штрафов.

Что может произойти, если забыл заплатить штраф ГИБДД

Если водитель не заплатил штраф в течение 70 дней (10 дней на обжалование + 60 дней «основного» срока), то начинается новый этап. На неплательщика составляют административный материал по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (уклонение от исполнения административного наказания). А по ней положен новый штраф — он будет в два раза больше изначального наказания, но не менее 1000 руб.

То есть если вы забыли вовремя заплатить 1500 руб. за разговор во время движения по мобильному телефону без системы «свободные руки», то новый штраф будет уже 3000 руб. «Обратите внимание: привлечение гражданина к ответственности за неуплату административного штрафа не освобождает его от обязанности по оплате первоначально назначенного штрафа», — пояснили в прокуратуре. То есть суммарное наказание составит 3000 + 1500 = 4500 руб.

Причем штрафом дело может не ограничиться — статья 20.25 КоАП предусматривает обязательные работы сроком до 50 часов либо административный арест до 15 суток.

Свою работу начинают и судебные приставы. Например, при задолженности более 10 тыс. руб. приставы могут запретить выезд за границу или временно приостановить действия водительских прав. Кроме того, они могут заблокировать счета в банке, и если там есть деньги, то принудительно списать их.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

А иногда приставы проводят совместные рейды с инспекторами ГИБДД — на дорогах останавливают автомобили, и если выясняется, что у водителя есть задолженность, то машину могут арестовать и потом продать с аукциона! Еще одна мера воздействия — это запрет на регистрационные действия. То есть должник не сможет продать машину или поставить на нее новые номера. Запрет на регистрационные действия, кстати, может быть применен при задолженности всего в 3000 руб.

Если задолженность по штрафам будет взыскана при помощи судебных приставов, то придется платить не только основную сумму долга, но и дополнительные 7% в виде исполнительского сбора

Судебные приставы и штраф 500 рублей

Практика показывает, что судебные приставы работают не только с крупными штрафами, но и с небольшими наказаниями. Поэтому не нужно рассчитывать в 2023 году на то, что про штраф 500 руб. за небольшое превышение скорости «забудут».

Что делать, если нет денег на оплату штрафа

Если из-за финансовых проблем нет возможности заплатить штраф, то можно подать в суд или в ГИБДД ходатайство о предоставлении отсрочки (ст. 31.5 КоАП РФ). В ходатайстве нужно указать причины, почему вы сейчас не можете заплатить штраф. Например, если все деньги были потрачены на лекарства или если в настоящий момент вы не имеете работы. Желательно подтвердить доводы документально.

Отсрочку могут предоставить на срок до трех месяцев. При этом отсрочка может быть предоставлена только одна — второй раз попросить о ней уже не получится.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Автомобиль продал, а штраф пришел

В настоящий момент подержанные автомобили можно купить без предварительного снятия с учета. И после заключения договора купли-продажи у нового владельца есть 10 суток, чтобы перерегистрировать машину. Однако пока он этого не сделает, в базе данных ГИБДД автомобиль будет числиться за старым собственником. И, соответственно, штрафы за нарушение ПДД тоже будут приходить бывшему владельцу.

Если вы получили штраф за проданную машину, то его можно и нужно обжаловать. Это можно сделать прямо на сайте ГИБДД: для этого потребуется написать заявление в свободной форме и приложить фотографии договора купли-продажи, в котором будет указана дата сделки и все данные владельца.

Что избежать неприятностей и не получать штрафы за проданный автомобиль, в ГИБДД рекомендуют сразу же после подписания договора купли-продажи поехать вместе с новым собственником в отделение автоинспекции и проконтролировать, что машина перерегистрирована.

Ну а если новый собственник машины не перерегистрирует на себя автомобиль, то через 10 дней после продажи можно обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию автомобиля. В этом случае штрафы за нарушение ПДД вам приходить больше не будут, да и транспортный налог тоже не будет начисляться.

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