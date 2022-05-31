За гранью асфальта: самые интересные внедорожные версии Porsche 911 Что делать, если денег много, а привычные суперкары надоели? Можно заказать Porsche для бездорожья! Расскажем о трех самых безумных проектах.

Singer ASC / Фото Singer

Кто-то считает, что тренд на конверсию суперкаров во внедорожные купе спровоцировала повальная мода на кроссоверы. Несомненно, это так, но в случае с Porsche 911 — лишь отчасти. Сами представители Porsche уже не раз подтверждали, что ведут разработку «лифтованного» 911-го. Пока крупный концерн высчитывает рентабельность и испытывает прототипы на Нордшляйфе, небольшие тюнинг-ателье уже успели подготовить несколько крайне любопытных проектов. И во всех четко прослеживается идеологическое наследие фирменных ралли-рейдовых Porsche 953 образца 1984 года.

Тогда заводская команда выставила на старт ралли-рейда три экипажа, один из которых победил в гонке с солидным преимуществом. Те болиды, построенные исключительно для гонки, отличались увеличенным дорожным просветом и полноприводной трансмиссией. Кроме того, как и полагается для омологации на ралли-рейде, машины имели мощный встроенный каркас безопасности и бензобак на 270 литров.

В дальнейшем Porsche сделали еще более серьезный прототип уже на базе 959-й модели, которая выступила в «Дакаре» не менее успешно. Но в серийное производство ни одна внедорожная версия 911-го не попала, и только в начале третьего десятилетия XXI века сразу несколько компаний объявили о разработке идеологических потомков 953-й модели, причем подход к конструкции, как оказалось, может быть совершенно разным.

Marsien

Многие любители экстремальных суперкаров прекрасно знают компанию Gemballa, специализирующуюся на серьезном тюнинге разных Porsche. После трагической гибели основателя Уве Гембаллы в 2010-м бренд начал забываться: последние яркие проекты были представлены еще в 2017 году. Теперь возродить былую славу фамилии решил сын основателя — Марк Филипп Гембалла и подготовил крайне сложный и дорогой проект Marsien — внедорожный мод купе 911 Turbo S.

Марк Филипп не скрывает, что захотел воссоздать невероятную 959-ю модель, только на современном уровне. За внешность Marsien отвечал Алан Дерозье — сотрудник дизайн-центра Porsche. Команда Марка Филиппа серьезно переработала конструкцию шасси: спереди вместо стандартных стоек появилась длинноходная подвеска на двойных рычагах, днище полностью укрыли защитными листами, а дорожный просвет сделали регулируемым в диапазоне от 120 мм до 250 мм.

Фото: Gemballa. Marsien от MP Gemballa Фото: Gemballa. Marsien от MP Gemballa Фото: Gemballa. Marsien от MP Gemballa Фото: Gemballa. Marsien от MP Gemballa

За настройку мотора отвечали специалисты известной в кругах поклонников Porsche компании Ruf. Они подняли мощность мотора до 750 л. с. при 930 Нм, что позволяет Marsien разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды и так вплоть до максимальных 335 км/ч.

Работы по превращению стандартного 911 Turbo S в Marsien Марк Филипп оценил почти в полмиллиона евро, и эта цена не включает покупку «донорской» машины. Однако, уже стало известно, что на Марка Филиппа решили подать в суд нынешние владельцы прав на торговую марку Gemballa, готовящие, по их словам, собственный проект внедорожного 911-го. Суд до сих пор не завершился.

Singer ASC

Принципиально иной подход к созданию близкого по духу аппарата продемонстрировала американская компания Singer, в последние годы не раз привлекавшая внимание любителей классических 911-х благодаря серии невероятных проектов, которые выглядят, как рестомод, а на самом деле являются сложнейшим инженерным переосмыслением всей конструкции автомобиля, от кузовных панелей до мотора, спроектированного заново совместно с Williams Engineering.

Проект ASC (All-Terrain Competition Study) был запущен по заказу одного из постоянных покупателей Singer. Известно, что американцы обязались изготовить две версии машины на базе классического 911-го образца 80-х годов: для шоссе и для преодоления сложного рельефа. В итоге Project ASC получился настолько впечатляющим, что Singer объявил, что готов повторить сборку машины под заказ, но стоимость может быть семизначной.

Для разработки шасси, подходящего для профессиональных соревнований, Singer привлек британскую компанию Tuthill, специализация которой — подготовка классических 911-х ко всевозможным ралли. Особо подчеркивается, что ASC построен на базе 964-й модели Porsche образца 1989 года, а значит, имеет доступ на дороги общего пользования. Однако от дорожной версии остался только кузов, да и тот усилили дополнительными элементами из высокопрочной стали и из углепластика, внутрь установили сертифицированную для ралли силовую «клетку», инсталлировали автоматическую систему пожаротушения и другие элементы профессиональных гоночных автомобилей.

Фото: Singer. Singer ACS Фото: Singer. Singer ACS Фото: Singer. Singer ACS Фото: Singer. Singer ACS

Подвеска создана с расчетом на повышенные нагрузки: и спереди, и сзади применили двойные регулируемые амортизаторы. Классический оппозитный мотор объемом 3,6 литра сохранил воздушное охлаждение (это было одним из требований заказчика), но после установки двойного турбонаддува мощность составляет 456 л. с. при 569 Нм крутящего момента.

Самое любопытное, что и этому проекту попытались помешать, правда, уже представители оригинального Porsche. Они высказали недовольство, что в дизайне этого аппарата широко используется название бренда, написанное фирменным шрифтом. В результате американцам даже пришлось убрать с фирменного сайта всю информацию об ASC. Но, как говорится, интернет все помнит.

Smash Customs

Самый безумный проект 911-го для покорения бездорожья показали на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе в 2017 году. Тогда компания, более известная доработками внедорожников и пикапов, сделала из классического 911-го настоящий багги. Автомобиль должен был не столько преодолевать бездорожье, сколько привлекать внимание посетителей выставки, и этой цели сотрудники Smash Customs точно достигли: выглядит их проект безумно. 30-дюймовые колеса вынесены за ширину кузова, из остекления оставлено только лобовое стекло, заднюю подвеску спроектировали заново, взяв за образец схему от бигфутов с центрально-расположенными сдвоенными амортизаторами.

Фото: Smash Customs. Внедорожный багги на базе классического Porsche 911 от Smash Customs Фото: Smash Customs. Внедорожный багги на базе классического Porsche 911 от Smash Customs Фото: Smash Customs. Внедорожный багги на базе классического Porsche 911 от Smash Customs Фото: Smash Customs. Внедорожный багги на базе классического Porsche 911 от Smash Customs

Ради снижения веса мотор Porsche заменили на более легкий четырехцилиндровый «оппозитник» от Volkswagen Beetle, правда, его мощность довели до 200 л. с. Привод оставили задний, но для легкого багги это классическое решение. Кроме того, создатели гордятся, что их аппарату можно выезжать на дороги общего пользования.

Полгода назад этот Porsche неожиданно «всплыл» на онлайн-аукционе. За него просили всего €23 тысячи.