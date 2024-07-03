За езду без страховки придется платить штрафы каждый день SHOT: россиян начнут штрафовать за езду без страховки каждый день

Россиян могут начать штрафовать за езду без страховки каждый день, пишет Telegram-канал SHOT. Делать это будут по данным с камер дорожного наблюдения. По данным канала, Госдума может рассмотреть инициативу уже в начале августа.

Предложение готовят совместно МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков. Штрафовать предлагается за езду без ОСАГО не более одного раза в сутки. При этом количество дней не ограничено. Авторы считают, что таким образом удастся повысить защищенность водителей от «случаев финансового краха» при дорогостоящих ДТП.