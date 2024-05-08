Юрист высказался о конфискации машин за нетрезвое вождение Юрист Овтов: конфискация машины не даст нарушителю снова сесть за руль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конфискация машин за нетрезвое вождение не является жестоким наказанием, уверен юрист Кирилл Овтов. В разговоре с «360» эксперт подчеркнул, что такая мера помогает не дать злостным нарушителям снова сесть за руль, так как применяется только в том случае, если водителя поймали на нетрезвом вождении не в первый раз.

Человек уже привлекался к административной или уголовной ответственности за такие же деяния. Но если он так и не понял, что не нужно нарушать закон и подвергать опасности жизни других людей, то конфискация машины не даст ему снова сесть за руль, — пояснил юрист.

Тем временем автоэксперт и адвокат Сергей Радько считает, что конфискация машин не всегда проводится правомерно. Например, если автомобиль был приобретен в браке, он является собственностью как мужа, так и жены. В связи с этим без транспортного средства остается не только нарушитель. Кроме того, юрист отметил, что такая мера никак не повлияла на количество пьяных за рулем.

Комментируя передачу конфискованных автомобилей в зону специальной военной операции, Радько уточнил, что зачастую это уже старые машины. Такие транспортные средства не могут быть предназначены для отправки бойцам. В связи с этим инициатива главы Бурятии вряд ли принесет реальную помощь спецоперации, заключил адвокат.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее поручил Минтрансу и ГИБДД проработать механизм отправки конфискованного транспорта на СВО. Политик уточнил, что за прошлый год в республике задержали 7,8 тысячи водителей с признаками опьянения, из них свыше 1,2 тысячи — повторно. Арестовано 374 автомобиля, конфисковано — 266.