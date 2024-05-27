Юрист рассказал, что делать, если автомобиль сгорел на штрафстоянке Юрист Мельников: нужно обратиться в суд из-за сгоревшей на штрафстоянке машины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если на штрафстоянке сгорел автомобиль, нужно обратиться к специалистам, которые проведут техническую экспертизу, после чего можно обратиться в суд, рассказал в беседе с «Радио 1» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека юрист Иван Мельников. По его словам, также можно самостоятельно зафиксировать, были ли нарушения пожарной безопасности.

В первую очередь нужно выяснить, должным ли образом была обеспечена пожарная безопасность, были ли соблюдены нормативы и предприняты какие-то меры. Здесь важно все зафиксировать. Лучше приехать, самостоятельно пройтись ножками, пофотографировать все по максимуму. Пусть у вас будут личные фотографии на всякий случай, — объяснил эксперт.

Юрист отметил, что после этого нужно обратиться за технической экспертизой к специалистам. Они дадут оценку, были ли соблюдены правила и нормы безопасности, если нет, можно обращаться в суд. Если был совершен поджог, накажут того, кто это сделал, а если возгорание произошло случайно, суд определит ответственность за произошедшее.

Бывает, что машина застрахована от таких ситуаций, тогда нужно обратиться в страховую компанию. А в общем человек должен сделать экспертизу стоимости транспортного средства, потом подать претензию, в которой просит компенсировать средства за испорченное имущество, — заключил Мельников.

Ранее крупный пожар вспыхнул на штрафстоянке в подмосковных Мытищах. Уточняется, что сгорели по меньшей мере девять автомобилей.