Штрафы за опасное вождение запутались в трактовках Водителям стоит готовиться ездить аккуратнее: депутаты готовят новые санкции за опасное вождение

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Депутат Ярослав Нилов из ЛДПР сообщил, что очередной пакет поправок в главу 12 КоАП РФ, предусматривающую административную ответственность «за умышленное опасное (агрессивное) вождение», скоро будет внесен на рассмотрение Госдумы. Обсуждение законопроекта не прекращается уже более 10 лет: законотворцы никак не могут сформулировать суть нарушений так, чтобы трактовки были точны и однозначны. NEWS.ru объясняет, почему этот закон рано или поздно обязательно примут и к чему готовиться водителям.

Термин «опасное вождение» был узаконен правительством России в 2016 году. Формулировки уже менялись неоднократно. На данный момент опасным могут назвать поведение водителя, если он неоднократно совершил одно или несколько следующих друг за другом действий:

невыполнение требования уступить дорогу транспорту при перестроении, в нарушение правил преимущественного движения;

перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);

несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;

несоблюдение бокового интервала;

резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП);

препятствование обгону.

Если по вине водителя возникла вероятность ДТП или аварийной ситуации, при которой движение его самого или других участников в том же направлении и с той же скоростью создает «угрозу гибели, ранения людей или повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба», такое поведение на дороге инспектор ДПС может трактовать как опасное вождение.

Сайт ГИБДД трактует агрессивное вождение следующим образом: сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск дорожно-транспортного происшествия, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятие «агрессивное вождение» можно выделить из «опасного вождения». Опасная езда — это совокупность определенных маневров, которая совершилась водителем более одного раза. Такие маневры включают в себя перестроение с созданием помехи, несоблюдение дистанции или бокового интервала, резкое торможение без необходимости либо воспрепятствование обгону.

Суть поправок, инициированных Ниловым, вполне логична: предлагается ввести административную, а не уголовную ответственность за опасное вождение, если соблюдены три фактора:

злой умысел в действиях водителя,

обязательная видеофиксация произошедшего,

решение суда.

По мнению Нилова, такой подход позволит дифференцировать наказание от штрафа до лишения прав и даст возможность эффективно выявлять агрессивных водителей, привлекать их к ответственности. В качестве наказания за умышленную опасную езду Нилов предлагает взимать штраф в размере пяти тысяч рублей. При повторном правонарушении наказание составит уже 5–10 тысяч рублей или лишение прав на срок до одного года.

Отметим, что ранее Нилов не видел необходимости в доказательстве злого умысла. В пояснительных записках к предыдущим итерациям поправок в ПДД депутат указывал: «Агрессивное вождение может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения».

После конфискации

Рабочую группу в Госдуме по подготовке изменений в законодательство РФ в части ответственности за опасное вождение возглавляет депутат Ирина Яровая. Часть инициатив Яровой — по ужесточению ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде и без прав — уже утверждены: закон о конфискации автомобилей и уголовной ответственности для злостных нарушителей и водителей, лишенных прав, был подписан президентом России 25 июля.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Ирина Яровая

Пока что нормативные акты не приняты из-за многочисленных нестыковок в формулировках и размытости понятий. Так, до сих пор неясно, как доказать угрозу ДТП, если аварии удалось избежать. Эксперты называют еще несколько ситуаций, когда приведенные в законопроекте нормативы можно трактовать по-разному: нет установленного понятия «интенсивное движение», нет практики видеофиксации подобных нарушений и неясна ее техническая возможность. В ПДД нет уточнений, какую дистанцию и боковой интервал нужно считать безопасным при интенсивном движении и, главное — в течение какого времени должны совершаться нарушения, чтобы они считались последовательностью действий, а не отдельными событиями.

Кроме того, в закон до сих пор не введена формулировка, которую предлагали представители МВД — для определения состава нарушения противоправные действия, перечисленные в определениях «агрессивного вождения», должны быть совершены минимум дважды: либо повторно, либо два разных маневра с минимальным временным интервалом.

Необходимость не бьется с возможностью

Несмотря на очевидную необходимость введения новых норм, замглавы ГИБДД Владимир Кузин пока не видит технической возможности отслеживать опасное вождение, но объективная необходимость в пресечении опасного вождения на дорогах страны, по его мнению, назрела.

На сегодняшний день технической возможности визуального видения данного правонарушения (опасного вождения. — NEWS.ru) сотрудником в ГУ ОБДД пока, к сожалению, нет, — цитирует слова Кузина ТАСС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоюрист, пожелавший остаться неназванным, в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что новые нормы будут приняты уже в этом году. По его убеждению, закон сначала примут, а уже потом будут вносить в него все новые и новые правки и уточнения. Ничего хорошего обывателям это не сулит, поскольку у инспекторов ДПС появятся новые поводы привлечь водителей, которые не имели злого умысла.