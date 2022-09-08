Японские автомобильные аукционы: инструкция к применению NEWS.RU рассказывает, как, не выходя из дома, приобрести машину своей мечты в Японии

Фото: AP/TASS

Значительное подорожание новых и, как следствие, подержанных автомобилей в России заставляет автомобилистов искать доступные альтернативы. Одна из них — приобретение машин на аукционах в Японии. Благо укрепившийся рубль позволяет на выгодных условиях купить транспортное средство практически в идеальном состоянии.

На любой вкус и цвет

Японский вторичный рынок поражает разнообразием. Марки, модели, типы кузова, годы выпуска, мощность и комплектации на любой вкус и цвет. Подавляющее большинство автомобилей, конечно же, праворульные. Но и с левым рулем машины тоже можно отыскать. Хотя они будут ощутимо дороже.

В Японии считается очень престижным иметь автомобиль с левым расположением рулевого колеса. Особенно немецких брендов. Но поскольку эти автомобили (все без исключения) импортные — их стоимость довольно высока. Соответственно, и на вторичном рынке дешево их не купить. Они однозначно будут продаваться заметно дороже праворульных аналогов, — рассказал NEWS.ru руководитель коммерческой службы компании «Джап-Карс» Павел Нефедов.

Действительно, правый руль заставляет многих задуматься о целесообразности приобретения автомобиля JDM (Japanese Domestic Market — японский внутренний рынок). Конечно, конфигурацию автомобиля после его прибытия в Россию можно скорректировать. На правую сторону можно перенести не только рулевое колесо и приборную панель с педальным узлом, меняются еще и осветительные приборы (головные и кормовые) и даже стеклоочистители. Однако стоимость такой операции весьма существенна и доходит до нескольких сотен тысяч рублей. Что нередко сравнимо с ценой приобретенной машины. Поэтому решаются на нее единицы.

Остальные спокойно ездят с правым рулем и, по словам Павла Нефедова, ни с какими серьезными проблемами не сталкиваются. Тем более сейчас, когда регулярный технический осмотр личных легковушек переведен на добровольную основу.

Фото: AP/TASS

Не выходя из дома

Приобрести автомобиль на японском аукционе несложно. Это можно сделать не выходя из дома. Правда, не в «один клик», как предлагают операторы российского вторичного рынка на своих площадках.

Для этого надо заключить договор с авторизованным на аукционах брокером. Самостоятельно участвовать в торгах тоже можно, но чтобы получить на них допуск, необходимо как минимум заплатить годовой аккредитационный взнос — в среднем 1 млн йен (чуть больше 430 тыс. рублей). Это сразу лишает покупку значительной части ее выгоды. К тому же кто-то должен на месте заниматься оформлением документов и прочими формальностями. Так что использование услуг посредника — наиболее приемлемый вариант.

Найти подходящую брокерскую контору также нетрудно. Она может быть японской (международной) или российской. С интернациональными компаниями общаться сложнее — потребуется знание языка, им нужно будет объяснить особенности российского законодательства и т. д. Да, и стоимость их услуг — выше. Ну, и чуть ли не самое главное: и в случае самостоятельной покупки, и при сотрудничестве с иностранцами надо найти способ как-то переводить деньги из России в Японию. В условиях санкций это далеко не самая легкая задача.

С российскими фирмами все гораздо проще. Им не надо ничего объяснять, они прекрасно понимают русский язык и уже нашли оптимальные пути международных транзакций. То есть схема взаимодействия отлажена до мельчайших нюансов. Единственная рекомендация — максимально внимательно подойти к выбору посредника. Сейчас, когда приобретение автомобилей на японских аукционах снова набирает популярность, на рынке появилось немало мошенников. Способ обмана элементарный — забрать предоплату (несколько сотен тысяч рублей) и исчезнуть, затем появившись вновь в другой личине.

Поэтому предпочтение стоит отдавать компаниям уже много лет присутствующим на рынке (история любой компании сейчас на виду). Верный признак добросовестного брокера — он никогда не будет требовать в качестве предоплаты значительную сумму. Как правило, она составляет от 40 тыс. рублей до (максимум) 10% стоимости потенциально рассматриваемого к покупке автомобиля.

Еще один повод насторожиться — предложение автомобилей по цене значительно ниже среднерыночной. Статистика японских аукционов открыта. По ней всегда можно проверить, за сколько примерно продаются подобные машины, и, прибавив сопутствующие расходы на транспортировку, таможенную очистку и прочее, понять ее реальную стоимость. Если цифра существенно отличается — налицо не вполне чистоплотные махинации, от которых лучше держаться подальше, не вникая в их суть.

Фото: AP/TASS

Из Японии в Россию

После заключения договора и внесения предоплаты с брокером обсуждаются параметры «автомобиля мечты». Искать конкретную модель, конкретного года выпуска в конкретной комплектации бессмысленно. Ее можно ждать месяцами. Поэтому рациональнее составить общий портрет машины: марка, модель или тип кузова, мощность, вероятно, цвет. Естественно, цена, которую покупатель готов заплатить — ориентируясь на статистику аукционов с ценой определиться будет очень просто. Он сразу поймет, насколько его ожидания коррелируются с его возможностями, и найдет подходящие варианты.

Кроме того, важна оценка, которую аукцион присваивает автомобилю, исходя из его состояния. Рекомендуется избегать самых высоких (цена слишком увеличивается) и самых низких (возможны серьезные повреждения). Оптимальный диапазон: 3,5–4,5 балла.

Исходя из этого комплекса параметров, брокер будет подбирать машину и делать ставки на торгах (максимум три — пять ставок в день). Свои действия он будет согласовывать с заказчиком, которому накануне аукциона высылается на электронную почту и по смс вся актуальная информация. Как только ставка сыграет — машина куплена. Лишь после этого надо будет перевести посредникам стоимость автомобиля и расходов в Японии за вычетом предоплаты. Оставшаяся часть денег вносится уже после отгрузки автомобиля на корабль и его отправки во Владивосток.

Иногда финальный платеж разбивают на два. Первая часть — растаможка, оплата услуг таможенного брокера и хранения на таможенном складе. Вторая — транспортировка по России, отмечает Павел Нефедов.

Примерно через два-три месяца, в зависимости от региона, машина привозится покупателю.

Структура расходов

Перечислим все расходы, с которыми связано приобретение автомобиля на японском аукционе:

1. Посреднические услуги аукционного брокера — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

2. Аукционная стоимость автомобиля.

3. Расходы по Японии, или так называемый C&F тариф. Включает сбор аукциона, налоги и комиссии, доставку машины до порта и хранение на таможенном складе (до месяца), оформление документов на экспорт, погрузку и собственно паром до Владивостока. Точную сумму назвать сложно — она привязана к аукционной цене автомобиля и в последнее время растет в связи с логистическими проблемами. По самым свежим сведениям, это от 110 тыс. до 240 тыс. рублей.

4. Таможенная очистка. Состоит из сбора за таможенное оформление и таможенной пошлины. Стоимость первого платежа зависит от цены автомобиля, второго — от года выпуска, опять же цены и объема двигателя машины. Надо сказать, что тарифная сетка довольно витиевата, поэтому чтобы не ошибиться в расчетах, лучше обратиться к таможенному брокеру, который не только все правильно посчитает, но и выполнит всю процедуру. Это гораздо удобнее, чем заниматься самому. Стоимость его услуг вместе с оплатой СВХ (до семи суток), выгрузкой с парома и локальными перевозками (обычно оплачивается единым «пакетом») составляет от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

Чтобы снизить стоимость таможенной очистки, нередко идут на хитрость: автомобиль ввозят как запчасти. Для этого его предварительно распиливают — это так называемые распилы и карпилы. Машина растамаживается по несравненно меньшим ставкам и обходится владельцу значительно дешевле. Но после ее сборки добиться изначальной прочности кузова уже не получится. Поэтому любое ДТП может обернуться самыми трагическими последствиями.

Познакомиться с тарифами можно на сайте ФТС РФ.

5. Утилизационный сбор: 5200 руб. за машины старше трех лет, 3400 руб. — за машины младше трех лет.

6. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) вместе с доставкой до испытательной лаборатории и всеми формальностями — от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

7. Установка «ЭРА-ГЛОНАСС» — от 35 тыс. до 60 тыс. руб.

8. Доставка по России. Диктуется тарифами транспортных компаний: от 20 тыс. до 150 тыс. руб. В европейскую часть России — не менее 100 тыс. руб.

Фото: AP

Реальные цены

В общем случае все дополнительные расходы сравнимы с аукционной ценой автомобиля.

Существует такое понятие, как «автомобиль „проходного года“. Это автомобиль, выпущенный от трех до пяти лет назад (учитывается вплоть до месяца). Таможенные пошлины на такие машины наименьшие. Поэтому выгоднее всего брать именно их.

Для примера рассчитаем стоимость довольно популярной в нашей стране модели Toyota Camry 2018 г. в. (попадает в «проходной год») с бензиновым двигателем, объемом 2,5 л (181 л. с.). В среднем ее цена на российском вторичном рынке в состоянии, соответствующем указанному выше диапазону аукционных оценок, составляет 2,3–2,4 млн руб. На японских аукционах, исходя из статистики продаж этого года, — 2,2 млн йен. По текущему курсу — примерно 950 тыс. руб.

Таможенная пошлина (опять же по текущему курсу) составит — 457,5 тыс. руб.

Таможенное оформление — 3100 руб.

Утилизационный сбор — 5200 руб.

Остальные платежи «усредняем»:

аукционный брокер — 45 тыс. руб.,

C&F тариф — 175 тыс. руб.,

пакет «Таможенный брокер» — 45 тыс. руб.,

СБКТС — 60 тыс. руб.,

«ЭРА-ГЛОНАСС» — 47,5 тыс. руб.

доставка (допустим в Воронеж) — 110 тыс. руб.

Итого: 888,3 тыс. руб.

В целом автомобиль будет стоить 1838,3 тыс. руб. Экономия — 500–600 тыс. руб. И это только навскидку по усредненным тарифам. Если задаться целью и серьезно проникнуть в тему, выгода может получиться и больше.

Или другой пример. Кроссовер Mazda CX-5, тоже «проходного» 2017 года. С японских аукционов такие автомобили с полным приводом, 2,5-литровым бензиновым двигателем, мощностью 184 л. с. в этом году уходили в среднем по цене 1500 тыс. йен или 650 тыс. руб. Суммы всех остальных платежей нам уже известны. Так что финальная стоимость автомобиля составит — 1538,3 тыс. руб.

В России дешевле 2 млн руб. эту машину в принципе не купить. А средняя стоимость — порядка 2,2 млн руб. Да, у нее на 10 «лошадок» побольше, но что такое 10 «лошадок», когда экономия достигает 700 тыс. руб. и это не предел? Тут уже даже о неловкости с не там расположенным рулевым управлением невольно забываешь.

Дальнейшие расчеты по другим маркам и моделям лишь подтвердят общую закономерность — автомобили JDM сейчас на 20–30% дешевле своих леворульных аналогов. Это очень значительные сумму, которые способны соблазнить даже самых завзятых скептиков в отношении «правого руля».