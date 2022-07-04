Японская JAL возобновила поставки автомобилей в Россию

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Японский автоконцерн Japan Auto Lines возобновил перевозку автомобилей в России после пожара на пароме «Ангара» с грузом машин. Об этом сообщила сама компания, пишет ПРАЙМ.

Автомобили погружены на судно «Ольхон» в порту Майдзуру. Во Владивосток корабль прибудет 6 июля. Компания отмечает, что в июле запланированы девять рейсов четырёх судов с погрузкой в четырёх портах Японии.

Судно-ролкер «Ангара» с 570 автомобилями на борту загорелось в Японском море 25 июня, оно полыхало несколько дней. На помощь парому пришло судно «Ольхон». По неподтверждённым данным, возгорание на борту «Ангары» произошло из-за неосторожного обращения с режущим инструментом по металлу. Один из трюмов выгорел полностью, остальной груз получил различные повреждения. Судно следовало из Тоямы, загорелось у берегов Вадзимы. Все отправки груза с японской стороны были временно приостановлены.

Компания JAL выпускает погрузчики (электрические, дизельные, газобензиновые грузоподъёмностью 1–10 тонн), гидравлические тележки, легковые, грузовые и внедорожные автомобили, самосвалы, бетономешалки, а также пассажирский транспорт.

Ранее сообщалось, что калининградский завод «Автотор» анонсировал выпуск электромобилей, которые смогут стать дешёвой альтернативой Tesla. Новый автомобиль сможет себе позволить большое количеств россиян.