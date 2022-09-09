Вся надежда: чего ждать от российского автопрома NEWS.ru собрал главные тезисы основных российских автопроизводителей, озвученные на Восточном экономическом форуме

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году дал отечественному автопрому надежду если не на процветание, но точно на активную работу в ближайшем будущем. Традиционно основное внимание было приковано к событиям в Тольятти, а новый проект Sollers для многих стал сюрпризом.

АвтоВАЗ

Тольяттинский завод находится в стадии преодоления кризиса, и в этом направлении уже можно говорить о некоторых успехах: конвейер работает, автомобили производятся и поступают в дилерские центры. Granta пока представлена в упрощенной версии без ABS и ESP, но с подушками безопасности, кондиционерами и магнитолами. Niva Legend и Niva Travel перезапущены в августе.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов генерировал новостные поводы по несколько в день. Увы, без грустных вестей не обошлось: завод не собирается перезапускать производство моделей Xray — в ней слишком велика доля импортных (читай — французских) комплектующих, а докризисные тиражи никогда не были значительными: за 2021 год было реализовано 22 107 автомобилей, в то время как Vesta нашла 113 698 покупателей.

По словам Соколова, приоритетная задача — возобновление выпуска Vesta уже на заводе в Тольятти и полная замена западных компонентов на отечественные или произведенные в дружественных странах. Кроме того, в конце 2022 — начале 2023 года должен возобновиться выпуск Lada Largus: в данный момент ведется работа по подбору нужных комплектующих на замену номенклатуре Renault.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Максим Соколов

Семейство Vesta в перспективе двух-трех лет станет «донором» платформы для будущего кроссовера.

Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться коллективом НТЦ АвтоВАЗа.

И если это заявление на полноценную новость не тянет, информации о запуске обновленной модели Granta точно раньше не было. Теперь руководитель главного автозавода страны внес немного ясности: от идеи запустить новое поколение Granta не отказались, работы идут.

Будет целое семейство автомобилей: и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель, которую мы намерены производить через пару лет, и это будет новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении.

По его словам, уже готово 25 различных прототипов новой модели, но точный срок запуска производства пока неясен. К сожалению, более точной информации топ-менеджер не дал. Но факт в том, что ранее, до ухода Renault из России, запуск нового поколения Granta на французской платформе CMF-B (на ней же базируются и нереализованные новые Renault Logan и Sanderо, и абсолютно новая «Нива», разработку которой вели параллельно с третьим поколением Dacia Duster) был намечен как раз на 2022 год и у АвтоВАЗа других наработок по самой доступной легковой модели просто нет.

Получается, что в том или ином виде новое поколение будет запущено с использованием разработок «эпохи Renault». Как показывает история, российским инженерам по силам адаптировать под имеющийся дизайн нужную именно им платформу: в свое время Nissan Almera производился на агрегатах Renault Logan, ту же тележку Global Access адаптировали под изящный дизайнерский кузов кроссовера Renault Kaptur, в то время как в Европе эта модель базировалась на архитектуре модели Clio. Правда, пока неясно, как АвтоВАЗ разберется с легальным аспектом: тот же Соколов ранее говорил, что в случае производства моделей на базе Renault тольяттинцам придется отчислять французам роялти за использование их технологий и патентов. В данный момент АвтоВАЗ декларирует курс на технологический суверенитет, так что любая зависимость от бывших партнеров из Франции недопустима.

В Ижевске сократили около двух тысяч человек. Оставшиеся специалисты будут заняты на производстве компонентов для релоцированной Vesta и подготовке к выпуску электрической версии универсала Largus. Последний должен стоить всего на 20–30 процентов дороже версии с ДВС — это также пообещал Соколов, заметив, что и впредь цены на автомобили Lada сильно расти не должны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца 2022 года в Тольятти должны собрать 140 тысяч автомобилей. В следующем году АвтоВАЗ намерен превзойти результат 2021 года и выпустить 500 тысяч автомобилей, причем внедренные специалистами Renault стандарты качества, по словам Соколова, «сохраняются и будут развиваться».

Какие автомобили будут выпускать под новой маркой, пока не уточняется. По словам топ-менеджера, подробности о новом проекте будут раскрыты в ближайшее время.

Sollers

Если к АвтоВАЗу внимание прессы приковано постоянно, Sollers частыми инфоповодами до недавних пор не радовал. УАЗ, пока единственный бренд, принадлежащий концерну, попал под санкции, потерял потенциального партнера в лице Chery, зато выпустил «буханку» и «Хантер» с низкими экологическими показателями. Но на ВЭФ-2022 гендиректор Николай Соболев произвел сенсацию: «Соллерс Авто» собирается создать новый собственный локализованный автомобильный бренд. Почти одновременно с ВЭФ в Москве был подписан специнвестконтракт, согласно которому в Елабуге будет организовано производство двух базовых легких коммерческих моделей — с полукапотной и бескапотной компоновками, полной массой от 2,5 до 4,5 тонны. На церемонии подписания СПИК модели, выбранные для локализации в Елабуге, названы не были, но буквально через несколько часов «Ведомости» раскрыли секрет: Sollers локализует в РФ производство полукапотных безрамных JAC Sunray — эти микроавтобусы и фургоны поразительно похожи на старые поколения Mercedes Sprinter и близки по характеристикам к Ford Transit, производство которого велось в Елабуге вплоть до весны 2022 года. Второй моделью должен стать JAC — полный аналог крайне востребованного Hyundai Porter.

Любопытно, что и Sunray, и H25/H35 уже знакомы российскому бизнесу: они продаются импортерами JAC в России. Более того, микроавтобусы Sunray собирают в Белоруссии под брендом МАЗ и в Казахстане, правда, под оригинальным брендом.

Дождались

Но и это для Елабуги — далеко не все новости. Денис Мантуров на ВЭФ заявил, что уже к концу этого года на заводе Aurus, который расположен буквально в соседнем корпусе с тем, на котором локализуют китайские грузовички и вэны, начнется производство внедорожников Aurus Komendant. Официальная презентация должна пройти 29 сентября в Москве на территории ВДНХ.