Дмитрий Кокко

«Волгу», «Оку» и «Каблук» возродят: ИИ показал новый облик советских авто Вице-премьер Денис Мантуров поддержал перезапуск «Оки» и других известных моделей. Как они будут выглядеть?

13 июня 2023 в 12:42

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

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