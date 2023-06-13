Минпромторг поддерживает возрождение советских автомобильных брендов, заявил вице-премьер Денис Мантуров. В России уже возобновили производство автомобилей «Москвич» и Lada с обновленным дизайном. Дальше планируется перезапуcтить «Волгу» и «Оку». Как старые авто будут выглядеть после рестайлинга, пока неизвестно.
NEWS.ru попросил нейросеть Midjourney визуализировать рестайлинг советских автомобилей, перезапуск которых пообещал Мантуров.
Как будет выглядеть редизайн легендарных моделей «Волги», «Оки» или ИЖ «Каблук» по версии искусственного интеллекта — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
СМЗ-С3 в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
СМЗ-С3 в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иж-2715 в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иж-2715 в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
«Ока» (ВАЗ-1111) в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
«Ока» (ВАЗ-1111) в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Москвич-412 в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Москвич-412 в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
ГАЗ-31029 «Волга» в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
ГАЗ-31029 «Волга» в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Москвич-2141 (АЗЛК-2141) в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Москвич-2141 (АЗЛК-2141) в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
ГАЗ М-20 «Победа» в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
ГАЗ М-20 «Победа» в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
ВАЗ-2109 в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
ВАЗ-2109 в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
ВАЗ-2107 «Жигули» в представлении редакции NEWS.ru
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
ВАЗ-2107 «Жигули» в представлении редакции NEWS.ru