Volga, Lada, Aurus: какие авто будут делать в РФ на заводах ушедших брендов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборочная линия автомобильного завода «Москвич»

Если смотреть на цифры Росстата, то можно только порадоваться за российский автопром — за период с января по апрель 2024 года рост производства легковых автомобилей составил 92,5%. При этом выпуск машин в апреле увеличился в 2,3 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Что же сейчас делают на российских автозаводах и какие машины появятся в будущем — в материале NEWS.ru.

Renault в Москве

Что делали: Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano. Потенциальная мощность предприятия — 180 тыс. машин в год.

Что делают сейчас: кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е», лифтбек «Москвич 6» на основе китайских моделей JAC.

Планы на будущее: расширение линейки. В 2024 году появится большой кроссовер «Москвич 8», далее — модель «Москвич 5» и электромобиль собственной конструкции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сборочная линия автомобильного завода «Москвич»

Renault объявила об уходе с нашего рынка еще весной 2022 года. Французы продали не только свою долю в АвтоВАЗе, но и завод в Москве, где выпускали популярные у нас кроссоверы Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano.

Завод в столице достался правительству Москвы, которое приняло решение возродить выпуск автомобилей марки «Москвич». И 23 ноября 2022 года — то есть всего через полгода после ухода Renault — началась крупноузловая сборка кроссовера «Москвич 3». Эта модель мало чем отличается от китайского JAC JS4, но на «Москвиче» и не скрывают «восточных корней».

После «Москвича 3» появилась электрическая версия этой модели, затем начали сборку лифтбека «Москвич 6». В планах у компании также выпуск большого семиместного кроссовера «Москвич 8», затем может появиться модель «Москвич 5». Также «Москвичи» хотят делать в Татарстане — там планируют наладить выпуск автомобилей на газомоторном топливе. Важным шагом для завода стал переход в мае 2024 года на мелкоузловую сборку «Москвича 3». Сейчас он стоит от 1 690 000 руб. за модель 2024 года выпуска.

Изначально предполагалось, что в 2023 году «Москвич» выпустит 50 тыс. автомобилей, а в 2024 году — 100 тыс. Однако эксперты сомневаются, что в этом году завод выйдет на такой уровень. Ведь, например, по итогам 2023 года «Москвич» отгрузил дилерам лишь около 19 тыс. машин, а чистый убыток предприятия составил 8,6 млрд рублей. При этом гендиректор Камского автозавода Сергей Когогин говорил, что «уровень безубыточности достигается на 40 тыс. автомобилей в год» («Москвич» находится в паритетном управлении правительства Москвы и ПАО «КАМАЗ»).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Девушка возле нового седана «Москвич 6» в салоне дилерского центра

Hyundai в Санкт-Петербурге

Что делали: Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio. Потенциальная мощность предприятия — 250 тыс. машин в год.

Что делают сейчас: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS, Solaris KRX на основе Hyundai.

Планы на будущее: выпуск машин Solaris из имеющихся машинокомплектов. Дальнейшие планы не озвучены.

Завод Hyundai на севере Петербурга был одним из крупнейших автомобильных предприятий в стране, которое выпускало почти 250 тыс. машин в год. Причем работал завод с полной загрузкой. Hyundai даже планировала расширение производства в России: машины хотели выпускать на площадке General Motors в Петербурге, а бывший автозавод Ford во Всеволожске приобрел поставщик Hyundai компания Sungwoo Hitech.

Но в Hyundai решили продать свой завод — новым владельцем предприятия стала российская компания AGR Automotive Group. И в начале 2024 года выпуск машин был возобновлен. Автомобили собирают из имеющихся комплектующих, при этом они получили новые имена. Теперь в Петербурге делают не Hyundai, а Solaris.

Бывший Hyundai Solaris называется Solaris HS, модель Hyundai Creta — это Solaris HC, вместо Kia Rio появилась Solaris KRS, а Rio X переименовали в Solaris KRX. Минимальная цена Solaris HS — от 2 010 000 руб.

Фото: Пресс-служба Solaris Solaris HC

Nissan в Санкт-Петербурге

Что делали: кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail, Murano. Потенциальная мощность предприятия — 100 тыс. машин в год.

Что делают сейчас: кроссовер Lada X-Cross 7 на основе Chery Tiggo 7 Pro.

Планы на будущее: представить вторую модель, которая получит полный привод.

После ухода Nissan завод компании в Петербурге достался АвтоВАЗу. И там планировали выпускать кроссовер Lada X-Cross 5 — копию китайского FAW Bestune T77. Но АвтоВАЗ подпал под санкции США, после чего FAW решила не связываться с ним.

В итоге сейчас бывший завод Nissan принадлежит ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (при этом на главном здании все еще висит вывеска «Lada Санкт-Петербург»). А выпускают там автомобили новой марки Xcite — название бренда происходит от английского to excite, что переводится как «волновать», «будоражить».

Первым Xcite стал кроссовер X-Cross 7, который внешне и технически не отличается от Chery Tiggo 7 Pro. Официальные продажи последнего сейчас в России прекращены. Длина Xcite X-Cross 7 составляет 4500 мм, то есть его можно сравнить с Volkswagen Tiguan или Haval Jolion. В движение кроссовер приводит двигатель объемом 1,5 л (147 л. с. и 210 Нм). Коробка передач — вариатор. Привод — только передний. Цена — от 2 499 000 руб. Для сравнения, недавно Chery Tiggo 7 Pro продавали за 2 570 000 руб.

Фото: NEWS.ru Xcite X-Cross 7

Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде

Что делали: Volkswagen Polo, Tiguan, Taos, Skoda Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq. Потенциальная мощность предприятий — 225 тыс. машин в год в Калуге и 132 тыс. в Нижнем Новгороде.

Что будут выпускать: автомобили бренда Volga в Нижнем Новгороде, партнер для площадки в Калуге еще неизвестен.

Планы на будущее: выпуск трех моделей Volga, запуск сборки машин в Калуге.

Концерн Volkswagen имел в России сразу две крупные площадки по сборке автомобилей — в Калуге и Нижнем Новгороде (на мощностях ГАЗа). Причем в завод в Калуге, который работал с 2007 года, немцы вложили около €1 млрд.

Однако после ухода Volkswagen из России завод в Калуге так и не смог возобновить производство. А вот в Нижнем Новгороде скоро стартует выпуск трех автомобилей бренда Volga. На первом этапе будут делать три модели: седан Volga С40 (его можно сравнить по размерам с Toyota Camry или Kia K5), компактный кроссовер Volga К30 (аналог Nissan Qashqai, Kia Sportage) и крупный кроссовер Volga К40 (аналог Kia Sorento, Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe). Все новые «Волги» имеют оригинальный дизайн передней части, хотя технически они ничем не отличаются от китайских Changan.

А вот судьба завода в Калуге пока под вопросом. Однако вице-премьер России Денис Мантуров на ПМЭФ-2024 сообщил, что уже в 2024 году станет известен партнер этого предприятия. «Идет процесс. Он, к сожалению, не настолько быстрый, как хотелось бы. Но никто от планов не отказался, и очень надеюсь, что до конца года коллеги на указанных площадках начнут уже производить продукцию», — заявил Мантуров.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Автомобили Volga C40 и К30

Toyota в Санкт-Петербурге

Что делали: Toyota Camry и RAV4. Потенциальная мощность предприятия — 100 тыс. машин в год.

Что будут выпускать: Aurus, грузовик БАЗ-S36A11.

Планы на будущее: развитие легковой линейки Aurus, производство электрического кроссовера E-Neva.

Завод Toyota после ухода японцев в сентябре 2022 года достался ФГУП «НАМИ», а управляющей компанией сделали Обуховский завод (входит в концерн «Алмаз-Антей»). Однако пока завод так и не начал делать машины.

В 2023 году сообщалось, что вместо Toyota Camry и RAV4 в Петербурге начнут собирать полноприводные грузовые автомобили БАЗ-S36A11. Однако на ПМЭФ-2024 стало известно, что на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге в конце 2024 года наладят выпуск машин марки Aurus — соглашение об этом подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Komendant на стенде российского автомобильного бренда Aurus в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума

Какие модели получат шильдик Aurus, официально не сообщается. Но ранее были предположения, что ими могут стать модели марки Hongqi. Именно они, кстати, были официальными автомобилями прошедшего недавно ПМЭФ-2024.

Собираемые в Петербурге Aurus будут стоять на ступеньку ниже седанов Senat и внедорожников Komendant, которые стоят более 46 млн руб. Предполагается наладить выпуск сразу четырех моделей: вероятно, это будут два седана и два кроссовера.

Кроме того, на бывшем заводе Toyota могут наладить выпуск и электромобиля E-Neva, который разрабатывается инженерами «Алмаз-Антея». Ожидается, что эта модель будет оснащаться сразу двумя электрическими двигателями суммарной мощностью 435 л. с.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Китайский автомобиль бренда Hongqi LS7 на XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Mitsubishi, Peugeot и Citroen в Калуге

Что делали: Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, Peugeot 408 и Citroen C4, коммерческие Peugeot Expert и Partner, Citroen Jumpy и Citroen Berlingo. Потенциальная мощность предприятия — 125 тыс. машин в год.

Что выпускают сейчас: Citroen C5 Aircross.

Планы на будущее: наладить в 2024 году выпуск второй модели.

После ухода французов и японцев из России завод ООО «ПСМА Рус» с апреля 2022 года по декабрь 2023 года находился в простое. Но затем в Калуге был налажен выпуск Citroen C5 Aircross. Причем это китайская версия кроссовера — официально Citroen не имеет отношения к выпуску машин в России, а их сборка осуществляется из завезенных из Китая комплектующих по заказу ООО «Автомобильные технологии».

Citroen C5 Aircross имеет двигатель объемом 1,6 л (175 л. с., 250 Нм), автомат Aisin и передний привод. Комплектация модели богатая: двухзонный климат-контроль, отделка кожей и алькантарой, кресла с массажем, камеры кругового обзора. Цена — 4 299 000 руб.

В 2024 году компанию Citroen C5 Aircross может составить еще один кроссовер. Однако пока неизвестно, о какой модели идет речь. «По поводу дальнейшего расширения модельного ряда: классических седанов на рынке уже достаточно, но не все форм-факторы представлены. Если мы будем вести речь о лифтбеках, почему нет? В эту сторону мы тоже смотрим», — рассказал «Газете.Ru» директор по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павел Безрученко.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Линия сборки автомобилей Citroen C5 Aircross из китайских комплектующих на заводе ПСМА в Калуге

Mercedes-Benz в Московской области

Что делали: Mercedes-Benz E-класса, внедорожники GLE, GLC и GLS. Потенциальная мощность предприятия — 25 тыс. машин в год.

Что будут выпускать: неизвестно.

Планы на будущее: выпуск сразу восьми моделей под собственной маркой.

В индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) с 2019 по 2022 год выпускали седаны Mercedes-Benz Е-класса и внедорожники GLE, GLC и GLS. Однако после ухода Mercedes-Benz из России предприятие простаивает.

Правда, Денис Мантуров рассказал, что в 2024 году бывший «мерседесовский» завод все-таки начнет выпуск машин. Однако до сих пор неизвестен партнер, который предоставит ему свои модели. Ранее предполагалось, что это может быть компания Hongqi, но она, видимо, выбрала Aurus и бывшую площадку Toyota в Петербурге.

Ожидается, что для подмосковного завода, который достался компании «Автодом», создадут новый бренд. «Мы планируем производить автомобили под собственной маркой. На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта. В перспективе мы готовы вывести на рынок до восьми моделей», — заявил в интервью РБК гендиректор и совладелец «Автодома» Андрей Ольховский.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Автотор» в Калининграде, Haval в Туле, Evolute в Липецкой области

В отличие от других автомобильных заводов предприятие «Автотор» изначально принадлежало российской стороне. В свое время там собирали широкую линейку моделей: BMW, Kia, Hyundai и прочие. Но после ухода этих брендов «Автотору» пришлось искать новых партнеров. Сейчас в Калининграде выпускают автомобили китайских марок BAIC, Kaiyi, SWM, Forthing, Jetour. Плюс есть модели уже российских брендов «Амберавто» и «Амбертрак».

Продолжает работу и китайский завод Haval под Тулой — недавно там был даже введен в строй завод двигателей, где по полному циклу делают бензиновые агрегаты объемом 1,5 л и 2 л. Их будут устанавливать на 90% всех Haval российской сборки. В 2024 году Haval планирует собрать в России более 130 тыс. автомобилей (модели Haval Jolion, F7, F7x, H9 и Dargo).

Выпускают автомобили и в Липецкой области — там компания «Моторинвест» наладила сборку электромобилей и гибридов под маркой Evolute: i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Space и i-Jet. Последний — самый мощный и дорогой. Он имеет два электродвигателя суммарной отдачей 646 л. с. и 940 Нм. Цена такой модели без учета госсубсидии — 6 420 000 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Электромобиль российской сборки Evolute компании «Моторинвест»

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