Водителям рассказали, как продлить срок службы аккумулятора в автомобиле Продлить срок службы аккумулятора поможет отключение ненужных функций во время стоянки авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты польского издания Interia описали автолюбителям несколько способов сохранения работоспособности аккумулятора в машине на длительный срок. Чтобы продлить срок службы батареи, авторы публикации рекомендуют выключать радио в автомобиле, а также регулярно следить за уровнем заряда и отключать во время стоянки ненужные функции, сообщает LIVE24.

Как отмечают эксперты, самыми частыми причинами разрядки автомобильного аккумулятора на стоянке являются неисправность автосигнализации, включенный свет в багажнике, салоне авто или работающее радио.

Стоянка с выключенным двигателем означает, что аккумулятор взял на себя роль основного источника питания для всех бортовых устройств, — говорится в материале Interia.

Специалисты подчеркивают, что если машина не будет эксплуатироваться на протяжении длительного времени, батарею лучше отключить. Между тем, добавляют авторы публикации в польском издании, автомобильный аккумулятор является одним из самых дорогих расходников в авто, поэтому обращаться с ним нужно очень бережно.

Ранее автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал, что машинное масло лучше покупать в разлив в проверенных сервисах. По его словам, замена масла в сервисах не способна в полной мере обезопасить от подделки, так как в некоторых случаях их крайне трудно отличить от оригиналов. Специалист подчеркнул, что в сервисах могут пояснить, откуда поступило масло, и предоставить сертификат его качества.