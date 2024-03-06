Водителям посоветовали готовиться к пробкам в Подмосковье Автоюрист Похмелкин: в Подмосковье к лету начнутся пробки из-за ремонта дорог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае-июне на многих подмосковных трассах начнутся ремонтные работы, что приведет к образованию пробок, рассказал в беседе с НСН юрист, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. В связи с этим он призвал водителей, выезжающих на выходные из Москвы на дачи, совершать поездки рано утром, либо поздно ночью.

Каждый раз, когда идут какие-то ремонтные работы, в том числе по смене или замене асфальта, возникают проблемы с организацией движения. Поскольку май-июнь – время активных поездок людей и на дачи, и в отпуска, золотая автомобильная пора, то, конечно, машин будет много, - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в мае-июне начнутся работы по перекладке асфальта на федеральных дорогах в Московской области. В частности, ремонт предстоит на трассах М2 «Крым», М5 «Урал», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», М9 «Балтия», на Московском Большом кольце А-108, а также на Щелковском, Дмитровском, Рублево-Успенском и Ильинском шоссе. Протяженность участков – от 1 до 20 км. По словам Похмелкина, ремонт участка до 20 км может длиться от полутора до двух месяцев.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что навещать свои участки необходимо не только в сезон, но также осенью и зимой. По его словам, это нужно делать в первую очередь ради безопасности имущества.