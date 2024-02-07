Водителям назвали лучший способ избежать встречи с «Ольгой» Автоэксперт Хайцеэр: москвичам лучше оставить машины и не встречаться с циклоном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лучший способ избежать встречи с циклоном «Ольга», который обрушился на Москву в среду, 7 февраля, — оставить машину, заявил NEWS.ru вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. Также он посоветовал перенести дальние поездки, чтобы избежать заносов, вылета с трассы и ДТП.

[Чтобы не встречаться с циклоном «Ольга», нужно] прежде всего оставить машину дома и пойти пешком, чтобы облегчить жизнь тем, кому действительно без автомобиля не обойтись, и себе — не стоять много часов в пробках, — говорит автоэксперт.

Если же избежать поездки не получается, то Хайцеэр призывает к большей осторожности на дорогах. В частности, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим.

Залейте омывающую жидкость, так как в такую погоду подмораживает дворники, даже если стекла с подогревом, — обзор должен быть максимальным, — напоминает он.

Ранее сообщалось, что в Москву 7 февраля пришел мощный североатлантический циклон «Ольга». По данным синоптиков, вихрь будет бушевать в центральной части России. В четверг, пятницу и субботу температура днем опустится до минус 9–11 градусов. Ночью воздух остынет до –20.