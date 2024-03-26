Водителям напомнили, как подготовить машину к весне Автоэксперт Хайцеэр: перед весной нужно проверить состояние подвески в машине

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Перед весной водителям следует проверить состояние подвески и силового агрегата в машине, посоветовал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В беседе с «360» автоэксперт подчеркнул, что также важно проверить радиаторы. При потеплении стоит снять утеплитель с капота и чаще мыть автомобиль.

Нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата. Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном — мойте машину чаще, и она ответит вам улыбкой, — посоветовал эксперт.

Кроме того, стоит заранее приобрести летнюю резину. Это позволит не стоять в очередях, когда резко потеплеет. Если автомобиль долгое время не использовался, важно проверить состояние аккумулятора и подвески.

Автоэксперт Илья Иванский ранее рассказал, что при выборе летних автомобильных покрышек необходимо обратить внимание на такой параметр, как рисунок протектора. По его словам, для езды в городе лучше всего подходят симметричные ненаправленные нарезки. Кроме того, следует смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на данных шинах.