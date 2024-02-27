Водителям дали совет, когда пора менять резину на летнюю Автоэксперт Осипов: сменить резину на летнюю можно при плюсовой температуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если на улице установилась температура выше пяти градусов, можно сменить зимнюю резину на автомобиле на летнюю, рассказал независимый автоэксперт Олег Осипов. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что единого правила при этом не существует — для каждого региона характерны свои погодные условия.

Есть простое правило — летняя резина начинает работать, когда на улице выше +5 градусов. Единого правила не существует, так как в каждом регионе своя погода. То есть если у вас среднесуточная температура превышает пять градусов, тогда можно задуматься о смене, — уточнил автоэксперт.

По его словам, жителям Москвы и Подмосковья не стоит торопиться со сменой шин в марте. Осипов также посоветовал отказаться от использования всесезонной резины: она не подходит ни для зимней погоды, ни для летней. Она жестче зимней, из-за чего на ней труднее передвигаться в морозы: из-за пластика в шинах автомобиль будет просто катиться по дороге.

Автоэксперт Андрей Ломанов ранее напомнил, что машину могут эвакуировать со двора в случае неправильной парковки, например, если она находится менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или стоит на газоне. По его словам, «зима газон не отменяет».