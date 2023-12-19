Водителям дали совет, как избежать массового ДТП на трассе Автоэксперт Шатов: правильный выбор скорости поможет не попасть в массовое ДТП

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Не стать участником массового ДТП на трассе водителю поможет выбор оптимальной скорости, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по автовождению Олег Шатов. Он пояснил, что в этом случае можно успешно применить экстренное торможение.

Если дорожные условия не позволяют видеть далеко вперед, тогда надо заблаговременно снижать скорость. Вторая проблема — даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы и аварийная сигнализация, они нажимают на тормоз только спустя несколько секунд, — рассказал Шатов.

По его словам, такое промедление приводит к тому, что до затора остается слишком мало расстояния, которого не хватает для безаварийной остановки. Кроме того, эксперт предупредил, что информация из автомобильного навигатора не всегда позволяет заблаговременно узнать о массовой аварии впереди, так как данные обновляются с задержкой в несколько минут.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что избежать дорожно-транспортного происшествия на дороге во время сильного снегопада позволит соблюдение дистанции и скоростного режима. По его словам, особенно важны эти правила на мостах и других открытых пространствах.