Водителям дали совет, как добиться компенсации за упавшее на машину дерево Юрист Русяев: при падении дерева на машину необходимо обращаться в полицию

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Чтобы получить компенсацию за упавшее на машину дерево, водителю необходимо обратиться в полицию, посоветовал юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что ответственность за причиненный ущерб будут нести муниципалитет, город или округ, на чьей территории находилось упавшее дерево или рекламный столб. Он отметил, что также возместить вред могут обязать частную компанию, если инцидент произошел на ее территории.

Незамедлительно вызовете сотрудников полиции на место происшествия для фиксации факта падения объекта на автомобиль. Получите копию протокола осмотра места происшествия. Затем проведите фото- и видеосъемку повреждений автомобиля, а также самого объекта, упавшего на машину, и места его расположения до происшествия, — поделился алгоритмом действий Русяев.

После этого, подчеркнул юрист, следует направить претензию о возмещении ущерба собственнику территории, где был расположен упавший объект. В случае, если претензию отклонили, он порекомендовал обратиться в суд. Для определения размера ущерба можно воспользоваться услугами независимых экспертов.

Если вы имеете полис КАСКО, покрывающий риски падения посторонних предметов на автомобиль, то стоит сразу обратиться в страховую компанию. После выплаты она сможет взыскать сумму причиненного вреда с виновной стороны в порядке суброгации, — заключил юрист.

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