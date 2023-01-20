Вне зоны действия Сети: иномарки теряют онлайн-функционал в России Западные бренды блокируют телеметрию и сервисное ПО. NEWS.ru выяснил, как обойти ограничения и к чему готовиться покупателям «серых» иномарок

Фото: Пресс-служба Kia

Сервисы Kia Connect

Вторая рабочая неделя 2023 года принесла многим автовладельцам тревожную весть: многие западные автопроизводители отключают сервисы удаленного контроля за автомобилями, позволявшие через приложение в смартфоне управлять некоторыми функциями. А незадолго до этого прошла информация, что у официальных дилеров некоторых марок был заблокирован доступ к сервисным программам. Но, как выяснил NEWS.ru, паниковать рано: для большинства водителей пока ничего не меняется. Но не для всех.

Системы телематики стали появляться в официально поставляемых в Россию автомобилях сравнительно недавно, но уже завоевали популярность. Сначала возможность управлять машиной через смартфон была предложена обладателям престижных марок, в последние годы эту функцию массово внедрили и в доступные модели. Набор возможностей примерно один и тот же: возможность удаленно открывать-закрывать двери и багажник, запускать двигатель для прогрева, менять температуру климатической системы и контролировать расположение автомобиля на карте.

В российских СМИ появилась информация, что с проблемами в работе приложения столкнулись владельцы Porsche, Jaguar, Land Rover, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Mercedes-Benz. На деле же оказалось, что работают почти все, лишь изредка наблюдаются перебои у Jaguar и Land Rover, были проблемы у со входом у программы Mercedes me, но и они уже устранены. Остальные системы вроде Kia Link, Hyundai BlueLink, Renault Connect работают в прежнем режиме.

Могут отрубить

Однако не все так просто. Все телематические комплексы используют сотовую связь: в блоке управления этими функциями вставлена физическая или электронная сим-карта российского оператора. Как правило, это специальные «залоченные» модули с особыми тарифами. Типичное условие подключения подобной фирменной системы было примерно следующим: покупатель автомобиля доплачивал за опцию телематики и получал гарантированное обслуживание на 3 года. Далее предполагалось взимать с абонента плату, сопоставимую с ежемесячным платежом за обычный телефон — около 300 рублей.

Фото: Пресс-служба Porshe Porsche Car Connect

Теперь многие западные бренды не работают в России из-за санкций. На работе фирменной телеметрии это может сказаться следующим образом: функция будет работать до момента истечения первоначального контракта, заключенного при продаже, это как раз 3 года. Затем возможно отключение, поскольку договоры с сотовыми операторами были заключены самими представительствами и продлять обслуживание могут только они. В теории есть возможность найти блок телеметрии, вскрыть его и вставить другую сим-карту, оформленную уже на физлицо, но и в этом случае работа системы не будет гарантирована, поскольку не факт, что через некоторое время автопроизводители не отключат серверы, обслуживающие российский сегмент водителей.

Выход есть

Контролировать автомобиль через смартфон удобно, и, если владелец относительно «свежей» иномарки привык удаленно запускать двигатель зимой, есть варианты полноценного импортозамещения фирменных комплексов. Российские производители охранных комплексов давно и вполне успешно внедрили телеметрию для всех без исключения марок, и подобные девайсы есть в продаже. Как сообщил нам Алексей, сотрудник техцентра «Южная студия», приобрести сигнализацию с приложением для любого смартфона, с помощью которой можно контролировать геолокацию и запускать мотор, можно в среднем за 15 тысяч рублей.

Если охранные функции не особо важны, можно ограничиться установкой в сетевых сервисах, где эта услуга поставлена на поток. — говорит Алексей, — Телеметрия будет работать как надо, но профессиональные угонщики смогут ее быстро отключить и обезвредить. Если же хочется максимально защитить автомобиль, нужно искать установщиков, которые подбирают авторские решения в зависимости от запросов клиента и конструкции автомобиля. Такая установка обойдется минимум в 10 тысяч рублей, максимум не ограничен.

В подобных сигнализациях, которые производят несколько компаний в России под брендами Pandora, Starline, Prizrak, ZONT и других, предусмотрены и контроль геолокации, и удаленный запуск мотора, и управление замками. В них установлены сим-карты российских операторов связи, причем многие комплекты предлагают несколько сим-карт на выбор. В год подобные комплексы расходуют около 500 рублей на интернет-трафик. Функционал по большому счету ограничен только финансовыми возможностями заказчика. Преимущество над фирменными системами — российские сигнализации никак не зависят от политики западных брендов, их не отключат из-за санкций.

Фото: NEWS.ru Телематика StarLine

Чем новее, тем дороже

Этот принцип в последний год приобрел новое значение: теперь покупатель новой иномарки, ввезенной по серой схеме в Россию, вынужден переплачивать не только за привилегию обладать новым автомобилем, но и ощутимо переплачивать за обслуживание.

Информация об отключении сервисного ПО многими брендами, к сожалению, вполне достоверна. Для конечных потребителей, то есть клиентов официальных сервисных центров, это нередко означает трудности в осуществлении ранее обычных ремонтных процедур. Например, в замене ключей/брелоков от автомобилей.

Сервисное ПО Mercedes, Volkswagen, Land Rover и многих других фирм требует онлайн-подключения, иначе некоторые блоки не получится активировать. От отключений российских терминалов страдают все: и сервисы, и клиенты. Первым закрыли доступ ко многим операциям, вторым приходится искать неофициалов, способных устранить неисправность, нередко со значительной переплатой.

Если владелец свежего Mercedes потеряет ключ, получить новый у официального дилера он не сможет. Есть конторы, научившиеся обходить региональные ограничения. Есть варварские способы с применением программного взлома электронных блоков авторизации. То есть новый ключ прописать можно, только стоит ли это делать по объявлению на всем известном сайте? Не уверен, — считает Алексей.

Не на своем месте

Чем более новый автомобиль, тем больше он завязан с фирменным сервисным ПО, требующим постоянного онлайн-доступа к фирменным серверам. Например, некоторые владельцы новейших Range Rover выпуска 2022 года уже столкнулись с тем, что во время долгой стоянки аккумулятор может потерять заряд. Казалось бы, автомобиль всегда можно «прикурить», но не в случае с британским внедорожником: при подключении внешнего питания электроника блокирует автомобиль и переводит его в режим угона. Решить проблему возможно перепрошивкой (то есть взломом) блока управления двигателем. Процедура небыстрая, многоэтапная и недешевая.

Фото: Shutterstock Range Rover

Возникает вполне закономерный вопрос: стоит ли везти современный недешевый автомобиль из-за границы? Ведь кроме затрат на доставку и регистрацию владелец может столкнуться с трудностями в обслуживании, из которых дефицит запчастей — наименьшая из проблем. Если модель выпущена, например, для рынка ОАЭ, российский официальный сервис может оказаться не в состоянии ее правильно обслужить. Кроме того, для разных рынков автопроизводители делают и разные по номенклатуре запчасти, «заливают» разное ПО.