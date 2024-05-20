Владельцев Tesla лишили видеоигр Корпорация Tesla прекратила поддержку Steam на электромобилях

Корпорация Tesla приняла решение прекратить поддержку игрового приложения Steam на автомобилях Model S и Model X, сообщает издание Electrek. По его данным, владельцы электрокаров больше не смогут пользоваться приложением для покупки, скачивания и запуска видеоигр. При этом все остальные приложения останутся доступными. Отмечается, что это уже не первый случай, когда компания прекращает поддержку приложения. Ранее из списка исключили Disney Plus.

Бета-версия Steam для автомобилей Tesla была выпущена еще в 2022 году. Тогда компания прикладывала значительные усилия для того, чтобы интегрировать развлекательные сервисы в электрокары. Однако в конечном счете руководство корпорации приняло решение отказаться от интеграции Steam, в котором присутствуют как простые, так и требовательные по производительности видеоигры. Предполагается, что причиной удаления Steam Beta стал низкий спрос среди владельцев Model X и Model S.

Как сообщалось ранее, таможенная служба Литвы не пропустила в Белоруссию электрические пикапы Tesla Cybertruck. Предполагалось, что их могли отправить в Россию. Следователи начали проверку по факту попытки контрабанды и нарушения введенных против РФ санкций.