В розничную продажу поступили первые новые «Москвичи»

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Первые новые автомобили марки «Москвич» поступили в розничную продажу, рассказали журналистам ТАСС представители дилерского центра «Петровский» автосалона «Белая дача». Там уточнили, что «Москвич З» с двигателем внутреннего сгорания стоит 1,97 миллиона рублей. Цена электрокара «Москвич Зе» установлена на уровне 3,5 миллиона. Дилеры уже могут принимать клиентов, ведь машины уже поступили, рассказал источник.

Автомобили постепенно начинают наполнять склады. Мы сейчас начинаем приводить в соответствие с требованиями производителя шоурумы, с новой идентификацией и так далее. К моменту приведения их в соответствие склад будет уже полный, я думаю, — заметил представитель дилерского центра.

По словам собеседника агентства, рекомендованные розничные цены устанавливаются производителем. Они одинаковы для всех дилеров.

Новый «Москвич», добавил инсайдер, будет представлен в пяти цветах. Машины будут белыми, черными, красными, серыми и голубыми.

Ранее стало известно, что завод планирует начать выпуск полностью российских автомобилей в 2025 году. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами, а в следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга.

Напомним, «Москвич» возобновил свою работу 23 ноября. На открытии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.