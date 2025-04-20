В Россию хлынула новая волна легковых автомобилей из Китая Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился почти втрое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай резко нарастил поставки легковых автомобилей в Россию за последние полгода, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни азиатской страны. Так, согласно им, показатели экспорта увеличились практически втрое в месячном выражении. В общей сложности с января по март Россия закупила китайских легковых авто на $1,35 млрд (109,5 млрд рублей).

Как следует из публикации, в октябре прошлого года поставки автомобилей из Китая в Россию начали сокращаться из-за увеличения утилизационного сбора. Уже к январю экспорт и вовсе упал до рекордно низких значений с конца зимы 2023 года.

Однако в начале весны в поставках китайских машин начала прослеживаться положительная динамика. Они увеличились в 2,6 раза, до $605 млн (49 млрд рублей). Несмотря на то, что в годовом выражении экспорт по-прежнему не превышает итогов марта 2024 год, это вдвое меньше февральского разрыва в 65%.

Вместе с этим импорт южнокорейских автомобилей в Россию в марте текущего года вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год. По данным корейской статистической службы, общая стоимость импортированных в марте южнокорейских машин составила $72,2 млн (5,8 млрд рублей) — это наивысший показатель с февраля 2024 года.