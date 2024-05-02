В России выразили опасения из-за старения таксопарков Автоэксперт Зарипова: старение таксопарков приведет к снижению безопасности

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Старение таксопарков может привести к снижению безопасности и комфортности поездок, считает председатель Совета по такси Ирина Зарипова. Как отметила автоэксперт, необходимо развивать отечественное автомобилестроение, при этом перевозчики должны иметь возможность приобретать современные и надежные машины по средней стоимости, пишет «Парламентская газета».

Мы считаем, что развитие отечественного автомобилестроения важно, но при этом рынок должен получать надежные и современные автомобили по средней стоимости, чтобы такси оставалось доступным видом транспорта, — пояснила Зарипова.

Автоэксперт направила письмо помощнику президента России Игорю Левитину. В обращении она попросила рассмотреть возможность разработать государственные и региональные программы, направленные на поддержку бизнеса, занимающегося перевозками. Зарипова добавила, что участники профессионального союза готовы оказывать помощь в виде консультаций, анализа и исследований.

Председатель московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов ранее рассказал, что почти половина работников такси в Москве — выходцы из стран Средней Азии. По его словам, в России может возникнуть дефицит таксистов, если все трудовые мигранты разом покинут страну.