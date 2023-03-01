В России изменились правила приоритета на дороге В России с 1 марта изменились правила проезда перекрестков с круговым движением

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Дорожный знак, обозначающий круговое движение

С 1 марта в России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующее постановление кабмина с изменениями в ПДД вступило в силу. Теперь водителям необходимо обращать внимание на установленные перед ними знаки приоритетности.

С сегодняшнего дня автомобилистам следует внимательнее относиться к тому, по какой дороге они едут: по главной или по второстепенной. Приоритет проезда на перекрестке с круговым движением получают те, кто едет по главной дороге.

Ранее правом приоритета обладали машины, которые уже движутся по круговому перекрестку — теперь оно действует только в том случае, когда водители находятся на перекрестке равнозначных дорог.

Также с 1 марта начали действовать новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение. Теперь так называемую «продувку» можно проводить без понятых, но с обязательной видеозаписью.

Ранее сообщалось, что россияне смогут предъявлять водительские права сотрудникам ГИБДД в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто». Несмотря на это, автомобилисты все равно могут получить штраф, если у них не будет с собой реального документа.