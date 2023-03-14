В России весной могут появиться новые автомобили Российские дилеры планируют весной привезти новые для российского рынка автомобили NJGGG

Фото: HiPhi Z

Весной планируется привезти в Россию по параллельному импорту несколько новых для страны автомобилей, в частности, электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, рассказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова. Также появятся ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11, передает РИА Новости.

Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon, — заявила Овчинникова.

При этом в в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предостерегли, что не стоит рассчитывать на большой объем параллельного импорта.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов перечислил недостатки иранских автомобилей. По его словам, у зарубежных машин наблюдается низкое качество пластика и других отделочных материало, а также нехватка вспомогательной электроники, к которой привыкли россияне. По его мнению, иранские авто вряд ли будут пользоваться в России большим спросом, но смогут составить конкуренцию китайским бюджетным моделям.