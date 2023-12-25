Стало известно, когда в РФ расширят программу льготного автокредитования Мантуров: программу льготного автокредитования могут расширить в 2024 году

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Программу льготного автокредитования в России могут расширить во второй половине 2024 года, рассказал вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, которые приводит РИА Новости, министерство будет следить за тенденциями на рынке.

Мы должны посмотреть, как будут обстоять дела с первой половиной следующего года, потом вернемся к рассмотрению данного вопроса. Мы это делаем всегда поступательно, решая задачи по мере освоения средств. Будем смотреть за тенденциями, рынком, тем, как будет складываться ситуация, и принимать взвешенные своевременные решения, — пояснил вице-премьер.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о расширении программы льготного автокредитования. Такими кредитами теперь смогут воспользоваться люди с ограничениями здоровья. В программе участвуют автомобили отечественного производства, среди которых АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, «Москвич». Базовые скидки увеличены до 35% в зависимости от условий. Такая система будет действовать до 2026 года.

В марте возобновили программу льготного автокредитования для медиков, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей. Данные категории граждан смогут получить скидку на уплату первоначального взноса в размере пятой части стоимости авто.