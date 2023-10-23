В России разрешили квадратные номера на авто: зачем нужны, как оформить «Коммерсант»: в России полностью сняли запрет на установку квадратных знаков

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российские автомобилисты смогут устанавливать на свои машины так называемые квадратные номера. Чем они полезны и как их оформить?

Зачем нужны квадратные номера

Соответствующие изменения отображены в поправке к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», которая содержится в базе данных Росстандарта. Она вступила в силу 18 октября. 20 октября ГИБДД уже направила разъяснения по этому поводу в региональные управления.

Квадратные номера были введены поправками к ГОСТу еще в августе 2020 года. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей получили возможность ставить такие госрегзнаки на штатные заводские крепления. Стандартные номера туда не влезали. При этом номера типа 1А было разрешено ставить только сзади, а установка спереди грозила штрафом в 500 рублей.

Владельцы определенных марок авто несколько лет добивались снятия таких ограничений, писал «Коммерсант». В середине сентября представители Российской автомобильной ассоциации (РАФ) обратились в Росстандарт с просьбой разрешить устанавливать номера типа 1А в передней части автомобиля. Члены РФА перечислили ряд неудобств, с которыми сталкиваются автовладельцы в связи с текущим запретом.

В качестве аргумента автолюбители привели некоторые японские внедорожники (например, Nissan Patrol) с заводской лебедкой на переднем бампере и штатным местом именно под квадратный номер. Стандартный номер на таких авто приходится крепить сбоку на бампере, в связи с чем он выступает за габариты авто и может травмировать пешеходов. На других японских машинах номер перекрывает датчики парктроника, некоторые световые приборы и вентиляцию двигателя, отмечала газета.

Как оформить квадратные номера

Для получения квадратного номера нужно обратиться в лицензированную организацию, занимающуюся изготовлением номеров и имеющую соответствующую техническую возможность. Список организаций, уполномоченных изготавливать регистрационные знаки, можно найти на официальном сайте ГИБДД.

Стоимость изготовления номерного знака не должна превышать 2 тыс. рублей. Согласно приказу ФАС № 448/19, это предельный уровень тарифа.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Почему запрещали квадратные номера

Как гласил пункт ГОСТа 3.2.1, знаки типа 1А могут устанавливаться на транспорт, имеющий нестандартные места крепления. Однако в приложение стандарта «Ж» было примечание, согласно которому на легковых автомобилях, грузовиках и автобусах допускается использование заднего регистрационного знака типа 1А вместо таблички типа 1, если этого требует конфигурация места крепления. Таким образом, в передней части транспортного средства все равно должен был находиться обычный номер.

Среди причин, по которым запрет на квадратные номера сохранялся, называли невозможность подсветки знака и тот факт, что дорожные камеры такие номера якобы не распознают.

«Конструкция большинства автомобилей позволяет установить обычный номер, допускается использование переходников и рамок, а при установке квадратного госрегзнака не обеспечивается его подсветка», — писал в сентябре «Коммерсант».

В то же время в ассоциации ОКО, которая объединяет производителей и операторов камер, отмечали, что на адаптацию под распознавание квадратных номеров нужно время.

«Нейросети, применяемые в современных камерах, можно научить распознавать все что угодно, но для этого необходимы время и несколько сотен тысяч эталонных изображений», — заявляли в ОКО.

Читайте также:

Все началось с бутылки: русский номер на автомобиле стал черной меткой

«ВКонтакте» запустила мини-приложение для водителей «Оцени авто»

В России предложили запретить автомобильные номера без триколора