Опасное вождение: что это значит, как за него будут штрафовать в 2024 году

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В России скоро могут ввести принципиально новый штраф для водителей — наказывать будут за так называемое опасное вождение. Мало того, если предложение будет принято, то нарушителей ждут не только штрафы, но и более суровое наказание. Что такое опасное вождение и почему до сих пор в России нет штрафа для агрессивных водителей — в материале NEWS.ru.

Что предлагают депутаты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект, предложенный депутатом Госдумы Ярославом Ниловым, о введении в КоАП наказания за опасное вождение.

Проект подразумевает, что водители, которые начнут совершать на дороге опасные действия, будут наказываться штрафом в 3–5 тыс. руб., передает РИА Новости. А в случае повторного нарушения в течение года речь будет идти уже о лишении прав на один — три месяца.

Что такое «опасное вождение»

Термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году. Его введение объяснялось тем, что необходимо было поставить заслон водителям, которые агрессивно ездят по дорогам, снимают свои выходки на видео, а затем хвастаются в интернете. В итоге в разделе 2.7 ПДД появился новый пункт. И с той поры водителю запрещается не только пить алкоголь или разговаривать по мобильному телефону. Ему было запрещено и «опасное вождение». Описание того, что подразумевается под «опасным вождением», довольно подробное. Если коротко, то водителю нельзя:

не уступать дорогу при перестроении (проще говоря, «подрезать» другие машины);

перестраиваться при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);

не соблюдать безопасную дистанцию;

не соблюдать боковой интервал;

резко тормозить (если это не требуется для предотвращения ДТП);

препятствовать обгону.

При этом в ПДД есть одна важная приписка — все перечисленное выше считается опасным вождением лишь при «неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий». То есть, если водитель один раз подрезал другую машину, это еще не опасное вождение. Для признания «опасности» требуется подрезать несколько машин или подрезать, а потом несколько раз резко затормозить перед другим автомобилем.

Народное определение опасных водителей

Еще при обсуждении термина «опасное вождение» водители и эксперты стали делить потенциально агрессивных водителей на категории. Так появилось несколько «народных» прозвищ — они зачастую гораздо лучше поясняли те определения, которые были прописаны в законе. Причем в ГИБДД также использовали часто при объяснении понятия «опасное вождение» именно народные определения.

Следуя им, опасным вождением считаются такие маневры и поведение водителей, как:

«шашки» (многократные перестроения из стороны в сторону);

«нервяки» (подрезание при перестроении);

«торопыги» (несоблюдение безопасной дистанции);

«грядки» (несоблюдение бокового интервала);

«воспитатели» (резкое торможение перед другим транспортным средством);

«упертый» (препятствование обгону).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему до сих пор нет штрафа за опасное вождение

Сразу после появления в ПДД понятия «опасное вождение» законотворцы пытались ввести и штраф для водителей, которые агрессивно ездят по дорогам и провоцируют ДТП. Однако до сих пор сделать это так и не удалось. В первую очередь из-за того, что законодатели не смогли прийти к решению, как инспекторы будут фиксировать нарушение и как понять, какое вождение опасное, а какое — нет.

«Если я перестроился два раза подряд — это опасное вождение? А три? А четыре? А если перестроился, но, чтобы избежать ДТП, тут же затормозил — это опасное вождение? Слишком много в подобном пункте правил непонятного, слишком много возможностей для трактовок», — пояснил автоэксперт Петр Баканов.

Последняя попытка ввести штраф за опасное вождение предпринималась совсем недавно (тогда предполагалось, что штраф за опасное вождение будет до 10 тыс. руб.). «Полагаем, что опасное (агрессивное) вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения», — было сказано в пояснительной записке к тому законопроекту.

Однако 1 февраля 2024 года в Госдуме законопроект отклонили. Основная причина этого — вопросы к тому, кто и как будет определять опасное вождение, плюс сохраняющаяся проблема с «расширительным толкованием» самого термина. А в законах подобная ситуация должна быть сведена к минимуму.

Какие новые штрафы могут появиться в 2024 году

Помимо штрафа за опасное вождение, в 2024 году могут быть ужесточены санкции и для водителей, которые прячут регистрационные знаки автомобилей от камер. Точнее, за управление автомобилем с устройствами, которые позволяют скрывать номера. Сейчас за это наказывают по ч. 2 ст. 12.2 КоАП: штраф 5000 руб. или лишение прав от одного до трех месяцев. Новый законопроект предусматривает, что за сокрытие регистрационных знаков будет только лишение на 1–1,5 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самые распространенные штрафы: как камеры учат водителей

В прошлом году подавляющее большинство штрафов за нарушение ПДД водители получили по почте — на камеры пришлось 92% наказаний водителей. «В 2023 году количество стационарных комплексов фото- и видеофиксации (ФВФ) увеличилось до 25,2 тыс. (+9,8%), передвижных — уменьшилось до 3,1 тыс. (-1,2%). Кроме того, использовалось около 900 (+6,3%) мобильных комплексов ФВФ, размещаемых на борту ТС», — пояснили в Научном центре безопасности дорожного движения МВД.

Самым популярным нарушением ПДД в 2023 году было превышение скорости (81,9% всех штрафов). Чаще всего водители превышали скорость на 20–40 км/ч (штраф — 500 руб., можно заплатить с 50% скидкой в течение первых 20 дней с момента получения протокола).

На втором месте — штраф за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Сюда относится, например, поворот из среднего ряда, если это не разрешается разметкой (1000–1500 руб.), остановка или стоянка в неположенном месте (1500 руб., в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 руб.).

Замыкает тройку самых распространенных штрафов — наказание за неиспользование ремней безопасности (1000 руб.). Причем покарать водителя могут, и когда не пристегнут пассажир (тоже 1000 руб.). А штраф за перевозку ребенка до 12 лет без ремня — 3000 руб. (малышей до семи лет нужно перевозить обязательно в кресле).

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