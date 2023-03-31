В России появился наглядный сервис подбора автомобиля по карману

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После массового ухода многих западных автопроизводителей немалая часть потенциальных покупателей переориентировалась с новых автомобилей на авто с пробегом: на "вторичке" и выбор теперь в разы больше, и цены, нередко, ощутимо ниже. Однако, выбор конкретной модели – не единственная дилемма, которую предстоит решить будущему автовладельцу: важно еще проанализировать стоимость владения, которая складывается из обязательных трат на содержание машины.

После сделки

Помимо стартовой цены после заключения сделки и оформления документов предстоит приобрести полис ОСАГО, цена которого может варьироваться от региона к региону. Следующая обязательная трата – регулярная заправка. Хорошо, если автомобиль рассчитан на 92-й бензин – это ощутимо снижает средний чек на АЗС. А если по требованиям производителя необходимо заливать 95-й? Или же дизельное топливо, которое сейчас нередко стоит дороже фирменного бензина? Поэтому при выборе автомобиля важно учитывать, кроме цены, мощности и прочих факторов, еще и средний расход топлива.

Прогрессивная ставка

Следующий немаловажный фактор – транспортный налог, вернее, его особенность в России: на автомобили мощнее 250 л.с. ставка рассчитывается с повышающим, прогрессивным коэффициентом. Большая часть автомобилей в массовом сегменте редко имеют под капотом более 200 л.с., однако, вполне вероятна ситуация, при которой в одном и том же бюджете придется выбирать между японским кроссоверов с мотором 2,5 литра и отдачей около 180 л.с., и за ту же сумму, допустим, можно приобрести "породистого баварца" с сопоставимым пробегом, но мотор там будет серьезнее, около 360 л.с. Простое сравнение транспортного налога на эти варианты многое расставит на свои места: каждый год за "японца" придется платить 7200 рублей, а за "немца" – уже 46800 Для многих этот фактор будет решающим.

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Сервис неизбежен

Следующий важнейший момент – стоимость обязательного регулярного ТО. В среднем, автомобилю раз в год необходимо менять масло и фильтры – это, что называется, базовый набор. В зависимости от пробега, могут потребоваться и более сложные процедуры, такие как замена рабочей жидкости в коробке передач, перезаправка кондиционера, некоторые другие сервисные операции, список которых определяет каждый автопроизводитель в индивидуальном порядке. И снова для примера можно взять условный кроссовер из Японии. Регулярное ТО для него может оказаться недорогим просто из-за того, что запчасти всегда доступны и конструктивно простенький атмосферный мотор 2,5 крайне непритязателен в плане расходников. Итого, примерно раз в 10-15 тысяч километров придется отдать около 7-8 тысяч на поддержание конструктива машины в должном виде. Для условного "баварца" с турбированным мощным мотором в 360 л.с. аналогичное техобслуживание может обойтись гораздо дороже, поскольку сами расходники стоят больше. И менее, чем на 20 тысяч можно не рассчитывать.

Все посчитано

Все эти факторы могут поставить в тупик кого угодно. Авито Авто, онлайн-платформа с самой большой в России базой автомобилей, ввела бесплатную вкладку, которая облегчит выбор будущего автомобиля как новичкам, так и опытным владельцам: в карточках объявлений теперь есть расчет стоимости владения по конкретной модели автомобиля, наглядно показывающую все неизбежные расходы: ОСАГО, транспортный налог, расходы на топливо и на ТО. По умолчанию все калькуляции приводятся из расчета среднего ежегодного пробега в 13700 км – эту величину можно изменить. Локацию пользователя платформа определяет автоматически – никакой дополнительной регистрации не потребуется. Данные по стоимости ТО сервис берет из обширной информационной базы "Автотеки". Таким образом пользователю остается сконцентрироваться лишь на самом трудном: выборе наиболее подходящей модели, а новая функция Авито Авто посчитает все возможные расходы.