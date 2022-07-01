В России начнут выпускать дешевый аналог Tesla Калининградский завод «Автотор» анонсировал выпуск дешевых аналогов электрокаров Tesla

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Калининградский завод «Автотор» анонсировал выпуск электромобилей, которые смогут стать дешевой альтернативой Tesla, заявил в интервью ТАСС гендиректор компании «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов. По его словам, новый автомобиль сможет себе позволить большое количеств россиян.

Могу сказать, что цена будет намного ниже, чем на Tesla и другие подобные автомобили. Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей — как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси, — подчеркнул Горбунов.

Первая партия электрокаров появится в продаже уже в 2023 году. Также Горбунов рассказал, что у компании имеются планы по развитию выпуска коммерческой техники, однако на сегодняшний день говорить о них рано.

Стоимость будущего аналога Tesla не называется. Сами же Tesla не представлены на российском рынке, однако их минимальная цена в США — $45 тысяч.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сборку автомобилей в России продолжают южнокорейские компании Hyundai и Kia, а также китайский Haval, имеющие запасы комплектующих.