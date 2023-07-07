В России начали производить антиблокировочные тормозные системы Костромской завод «Пегас» начал производство тормозных систем для легковых авто

В Костроме на заводе «Пегас» 7 июля запустили производство тормозных систем ABS и ESP для легковых автомобилей, передает «ВГТРК Кострома». Автомобильное производство России серьезно пострадало в 2022 году из-за нехватки этих комплектующих после введения санкционного режима. Как передает ТАСС, церемонию открытия производства посетил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Электронная система ABS и ESP является ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих, создание которых является одним из основных приоритетов политики технологической независимости, проводимой правительством РФ, — сказал Шпак.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) предотвращает блокировку автомобиля при торможении. Она необходима для поддержания устойчивости и управляемости.

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