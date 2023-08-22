В России легализуют переделку подержанных авто в электрокары НАМИ разработал ГОСТ по переделке бензиновых машин в электрокары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке машин с двигателем внутреннего сгорания в электромобили, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» представитель автомобилестроительной компании «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. Он отметил, что новый ГОСТ уже рассматривается в Евразийской экономической комиссии.

Как пояснил эксперт, специалисты НАМИ разработали проект ГОСТа по переделке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в электрокары в рамках программы ремотеризации. Так, если машина переделана под электромобиль, то сертифицировав ее, автопроизводитель получит право выпускать такую модель в промышленном масштабе.

Издание уточняет, что новый ГОСТ отправлен на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию, после чего должен быть принят.

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