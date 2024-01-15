В РФ запретили продавать устройства, скрывающие автономера от видеокамер

Суд в Москве запретил продажу устройств, скрывающих от камер автомобильные номера, передает ТАСС со ссылкой на Дорогомиловский суд российской столицы. Подобные объявления, в том числе на площадках по онлайн-торговле Aliexpress и Tacticalbunker, признаны запрещенной к распространению информацией. Маркетплейсы их уже удалили.

Отмечается, что публикации подобных объявлений признана незаконной. При вынесении решении суд руководствовался тем, что это нарушает нормы Федерального закона «О безопасности дорожного движения», а также тем, что за езду с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф до 500 рублей.

Ранее сообщалось, что российское правительство приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам и запретило продавать его детям. До этого такая продукция находилась в перечне товаров-исключений наравне со сладким пищевым льдом, некоторыми разновидностями щербетов, а также взбитыми замороженными десертами. Теперь алкогольное мороженое исключено из списка.

Накануне сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов 23 января. Депутат Артем Метелев предупредил, что проект составлен таким образом, что у блогеров не будет «лазеек».