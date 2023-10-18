В РФ начались продажи Mitsubishi Xpander дешевле Largus: что это за машина

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Xpander

Недорогие кроссоверы Mitsubishi Xpander появились в продаже на территории России. Уже известно, что приобрести японское авто можно дешевле, чем отечественную Lada Largus. Что об этом нужно знать?

Что известно о Mitsubishi Xpander

На зарубежных автомобильных сайтах данный автомобиль называют компактным минивэном. Российские эксперты воспринимают машину как семиместный кроссовер, в связи с чем его принято считать кроссвэном.

Xpander начали выпускать в 2017 году в Индонезии. В настоящий момент автомобиль производится на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI), а также собирается комплектами Mitsubishi Motors Vietnam с июля 2020 года и DRB-HICOM в Малайзии с сентября 2020 года. В связи с высоким спросом завод MMKI увеличил выпуск продукции с 5000 до 10 000 единиц в месяц к началу 2018 года.

Дорожный просвет (клиренс) Xpander составляет 225 мм, что впечатлило многих автоэкспертов. Геометрические размеры компактвэна: длина 4475 мм, ширина 1750 мм, высота 1700 мм. Под капотом у кроссовера полуторалитровый четырехцилиндровый рядный атмосферник 4А91 Mivec, работающий на 95-м бензине, выдающий 105 лошадиных сил максимальным крутящим моментом 141 Н·м при 4000 оборотах в минуту. В паре с ним может работать стандартная пятиступенчатая механическая коробка переключения передач, а также четырехступенчатый «автомат» Aisin. Кроме этого, Xpander оснащен ABS, системой стабилизации, помощью при старте в гору и спуске и автоматической парковкой. В качестве опции доступен контроль «слепых» зон.

Сравнение Xpander и Lada Largus

В настоящий момент стоимость нового для России Xpander стартует с отметки в 2,3 миллиона рублей, что заметно ниже стоимости Lada Largus, которую сейчас некоторые дилеры продают по цене в 2,5 миллиона рублей.

У Lada Largus дорожный просвет составляет от 145 до 172 мм. У Xpander — 225 мм. Таким образом, даже в отсутствии полного привода кроссвэн отличается хорошей проходимостью.

Объем двигателя Lada Largus составляет 1,6 литра, а мощность — от 84 до 106 лошадиных сил. Кроссвэн поставляется только с 1,5-литровым безнаддувным агрегатом, выдающим до 105 лошадиных сил. Данный двигатель отличается хорошей надежностью: капитальный ремонт ему требуется через несколько сотен тысяч километров.

Какие минусы есть у Xpander

Xpander имеет праворульное исполнение, усложняющее эксплуатацию на российских дорогах. Кроме того, кроссвэн поставляется неофициально, в связи с чем детали к нему придется заказывать за рубежом. То есть автомобиль может быть дорогим в обслуживании.



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