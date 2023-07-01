В Москве открылся фестиваль автомобилей «Автокультура»: фото редких машин В парке искусств «Музеон» представлены янгтаймеры, классические машины и спорткары

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фестиваль автомобилей «Автокультура» в Москве

Каждый год в Москве проводится фестиваль «Автокультура». Он был создан, чтобы объединить автомобильных коллекционеров и ценителей культуры редких автомобилей со всей России. На выставке, которая открылась в «Музеоне» 30 июня и будет работать до 2 июля, представлены редкие янгтаймеры, классические машины и спорткары. Гости смогут увидеть около 130 экспонатов.

В 2023 году тема фестиваля — «Автомобиль как искусство». Посетители смогут оценить искусство дизайна и инженерии, увидеть редкие экземпляры, а также узнать, как машина может отражать культурный код той или иной эпохи.

На территории фестиваля работает лекторий, где известные деятели из мира автопрома и автоспорта будут рассуждать на разные темы. Они поделятся опытом, расскажут про тонкости реставрации и основные школы автомобильного дизайна. Также пройдут дискуссии, на которых обсудят, как автоспорт может влиять на повседневную жизнь водителя.

В зоне развлечений организованы мастер-классы, тематические конкурсы и викторины, расположены напольные трассы. Арт кластер позволит художникам выставить свои работы на автомобильную тематику, сделанные во время фестиваля.

Как выглядят раритетные автомобили и мотоциклы — в фотогалерее NEWS.ru.