В Минпромторге рассказали о новом российском автомобиле экономкласса Минпромторг: новая Lada Iskra займет нишу между Granta и Vesta

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2024 году АвтоВАЗ планирует представить новый автомобиль Lada Iskra. В линейке производителя он займет нишу между Granta и Vesta, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минпромторга. Расширить модельный ряд планирует также завод «Москвич».

Отечественные автопроизводители постоянно работают над диверсификацией предложения на российском автомобильном рынке. Например, помимо уже поставленных на конвейер моделей Lada, АвтоВАЗ планирует представить автомобиль Lada Iskra в 2024 году, в линейке производителя он займет нишу между Granta и Vesta, — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Также там отметили, что расширение модельного ряда прорабатывается и заводом «Москвич». Что касается более высокого сегмента, то Группа ГАЗ уже прорабатывает вопрос организации производства автомобилей «Волга», добавили в пресс-службе.

Ранее в рамках ПМЭФ-2023 президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что линейка модели Granta будет снята с производства после 2026–2027 годов. Выпуск Lada Iskra планируется начать в конце 2024 года, продажи — в первом квартале 2025 года, добавил глава компании.