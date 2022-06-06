В России резко упали продажи легковушек В мае продажи легковых авто в России упали на 83,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России продажи легковых автомобилей и «газелей» в мае упали на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24 268 штук, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Всего с начала года было продано 318 114 машин, передает ТАСС. Охотнее всего покупали марки АвтоВАЗ, а также Kia и Hyundai.

Май 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 83,5%, или на 123,11 тыс. шт. по сравнению с маем 2021 года, продажи составили 24,268 тыс. автомобилей, — говорится в сообщении.

Так, с января по май продажи АвтоВАЗа снизились на 84%. Всего было продано 67 230 машины, а в мае — 6120. Несмотря на это, концерн занимает первое место по продажам авто в России. На второй строчке южнокорейская компания Kia, продажи которой в прошлом месяце снизились на 81%, до 3600 авто. Замыкает тройку лидеров Hyundai, которая в мае продала 2900 машин, что на 82% меньше, чем в прошлом году.

Ранее эксперты «Открытие Авто» спрогнозировали снижение цен на машины в случае налаживания механизма поставок авто с помощью параллельного импорта. В апреле продажи новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России снизились на 78,5% по сравнению с прошлым годом и составили 32 706 авто.

Всего же с января по апрель 2022 года в России было продано 293 800 автомобилей, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.