В ГИБДД объяснили, как будут наказывать за летние шины зимой Полковник ГИБДД Белан: езду зимой на летних шинах учтут при любом ДТП

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Езда на летней резине зимой не во всех случаях будет наказываться административным штрафом, рассказал в беседе с Lenta.ru старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан. При этом, по его словам, тип резины, установленной на автомобиле, будет учитываться в случае любого, даже мелкого ДТП.

Инспектор разъяснил особенности правоприменения постановления правительства, вступившего в силу 1 сентября 2023 года. Согласно документу, с 1 декабря езда на летних шинах в зимний период будет считаться правонарушением, предусмотренным статьей 12.5 КоАП. При этом, по словам полковника, статья не предусматривает обязательное наказание водителей, а штраф может быть заменен на предупреждение.

Белан также отметил, что вне зависимости от сезона россиянам разрешается ездить на шинах-«липучках», хотя эксплуатация таких шин в летнее время сократит срок их службы. Но тип и степень износа покрышек на автомобиле будут учитываться при любом ДТП, подчеркнул инспектор.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин заявил, что сэкономить на «переобувке» машины помогут всесезонные шины. При этом, по его словам, такие покрышки больше подходят для стран и регионов с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов.