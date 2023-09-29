В ЕАЭС предположили, какую долю российского рынка займет иранский автопром Советник ДС ЕАЭС Мослем: иранский автопром может занять 5% российского рынка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Иранский автопром сможет занять около 5% российского рынка, считает официальный представитель и советник Евразийского делового совета (ДС ЕЭАС) по Ирану Аббас Мослем. В интервью RTVI он подчеркнул, что пока торговля между государствами в данном секторе идет через параллельный импорт. Это связано с процессом получения сертификации и применением разных стандартов двумя странами.

Я думаю, 5%, не больше. <...> У нас есть сырье и качественные компоненты, поэтому, если мы говорим про качество, это будет одинаково, на уровне китайских. Но здесь речь идет также о политике ценообразования, тогда иранский автомобиль намного дешевле, чем китайский, поэтому им мы не конкуренты, — уточнил советник.

По словам Мослема, иранские автомобили производятся на европейских и китайских платформах. В связи с этим по качеству они не должны уступать западным или китайским машинам. При этом в ценовом сегменте иранское производство ближе к российскому.

Представитель подчеркнул, что пикапы, которые планируется поставлять в Россию, первое время будут привозить. Со временем сборку могут начать осуществлять на территории РФ. Такие планы есть как у SAIPA, так и у официального представителя автопроизводителя в России.

Я думаю, что SAIPA будет использовать имеющиеся сборочные линии. Есть много пустых производств, линий, заводов, которые мы можем использовать. Это просто технологии, которые мы можем привезти в Россию, и все, — заключил Мослем.

Автоэксперт Василий Кисенков ранее заявил, что иранские машины, которые начали активно продаваться на российском рынке, будут пользоваться спросом. По его словам, они станут популярны благодаря их бюджетному классу.