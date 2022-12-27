В АвтоВАЗе рассказали, как подорожают автомобили Lada Глава АвтоВАЗа: автомобили Lada в 2023 году вырастут в цене меньше ожидаемой инфляции

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В 2023 году рост цен на автомобили бренда Lada в России окажется ниже прогнозируемой инфляции. Об этом РИА Новости рассказал президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. По оценкам Центробанка, в следующем году инфляция составит 5–7%, Минэкономразвития предсказывает показатель в 5,5%.

Пока мы заложили рост цен меньше инфляции <...>. Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше, — сказал Соколов.

Компании «АвтоВАЗ» принадлежат производственные площадки в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французская компания Renault передала свою долю (67,69%) в собственность российского государства. Новое руководство компании объявило о возобновлении производства почти всей модельной линейки уже в 2023 году. В настоящее время марка Lada состоит из четырех моделей — Vesta, Largus, Granta и Niva.

Ранее автоэксперт Михаил Ракитский объяснил, что скачок продаж автомобилей Lada Granta и Niva обусловлен новостным фоном. Спрос на отечественные автомобили, по его мнению, вырос потому, что многие водители уверены в грядущем дефиците запчастей для иномарок. При этом на данный момент проблем с наличием комплектующих в стране нет.

В свою очередь в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что к концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось 14 брендов из 60, присутствовавших в январе. При этом три из них — российские, а остальные представляют Китай.