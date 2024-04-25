В АвтоВАЗе ответили, повысят ли цены на автомобили АвтоВАЗ допустил повышение цен на автомобили Lada

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Продажа автомобилей в автосалоне дилерского центра Lada

АвтоВАЗ в скором времени может принять решение о повышении цен на собственные автомобили Lada, рассказал журналистам в кулуарах съезда РСПП президент компании Максим Соколов. При этом он пообещал, что рост цен сохранится ниже инфляции, передает ТАСС.

В ближайшее время примем выверенное решение. <...>. Это будет точно меньше инфляции. Меньше инфляции, накопленной за текущий период 2024 года, — заявил Соколов.

Глава АвтоВАЗа добавил, что за последний год себестоимость производства автомобилей значительно увеличилась, также выросли и санкционные риски. По этой причине компания и поставщики запчастей были вынуждены применять сложные логистические и финансовые цепочки, объяснил Соколов. По его словам, это создает предпосылки для пересмотра цен на конечный продукт.

В настоящее время АвтоВАЗ анализирует рынок, а также изучает уровень платежеспособного спроса и эффективность производства. Текущие цены на машины Lada сохранятся до мая этого года, заверил Соколов.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что компания начала продавать свои автомобили на маркетплейсе «Мегамаркет». На данный момент для покупки доступны Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel.