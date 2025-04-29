В «Автостате» раскрыли, сколько новых машин пылятся на складах «Автостат»: в России насчитывается 500 тысяч нераспроданных новых машин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На конец первого квартала 2025 года на складах автодилеров в России насчитывалось около 500 тысяч новых легковых автомобилей, рассказал директор «Автостата» Сергей Целиков. Большая часть их них — китайцы.

За три месяца продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась. Тысяч 300–350 — это китайские бренды. И 150–200 тысяч российские, псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские, глобальные альтернативные и так далее, — отметил Целиков в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что постепенно уходят автомобили 2023-2024 годов выпуска, однако на их место приходят свежие 2025 года выпуска. Покупателям в радость, а дилерам в тягость, заключил эксперт.

До этого в «Автостате» рассказали, что в России отмечено снижение цен на ряд моделей китайских автобрендов в первой половине апреля. Речь идет о Chery, Dongfeng, BAIC и Exeed. Так, кроссовер Chery Tiggo 4 подешевел на 60–140 тысяч рублей и стоит до 2,62 млн рублей. Более дорогой Tiggo 7 PRO Max просел на 15–240 тысяч рублей и сейчас обходится в районе 2,68–3,36 млн рублей.