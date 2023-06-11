«Кулибин» из Армавира превратил ВАЗ в «Феррари» Житель Армавира выставил на продажу ВАЗ-21099, стилизованный под Ferrari F8 Tributo

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Житель Армавира выставил на продажу автомобиль ВАЗ-21099 2004 года выпуска, стилизованный под Ferrari F8 Tributo, сообщил «Журнал Авто.ру». Машину можно приобрести за 400 тысяч рублей.

Пробег ВАЗ-21099 составляет 200 тысяч километров. Внутри него установлен трехлитровый двигатель на 250 лошадиных сил.

В ходе доработок у Lada спилили крышу, поставили оригинальный внешний обвес, изготовленный из пластика, а внутри машины оформили стильный салон. Кроме того, умелец изменил верхнюю часть передней панели и оснастил машину мощной аудиосистемой.

Для сохранения жесткости кузова местный Кулибин, вероятно, заварил двери. Он скопировал отличительные черты Ferrari F8 Tributo Spider: боковые зеркала, воздухозаборники на капоте и крыльях, а также фары.

Ранее Федеральная налоговая служба опубликовала список машин, подпадающих под налог на роскошь. В нем значатся 449 моделей, в том числе Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Jeep, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Cadillac, Genesis, Bugatti, а также отечественный бренд Aurus.