«У них получилось»: автоэксперт оценил доработанную Lada Granta Автоэксперт Зенкевич: новость о доработанной Lada Granta обрадует россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Lada Granta

Россияне оценят появление на рынке легкового автомобиля Lada Granta с автоматической коробкой передач, считает автоэксперт Иван Зенкевич. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что этого решения автомобилисты ждали давно.

«АвтоВАЗ» начал продажу Lada Granta с автоматической коробкой передач и это то, чего мы все так долго ждали. Я думаю, народ будет счастлив, — сказал Зенкевич.

Специалист признал, что необходимо протестировать автомобиль, его надежность и комфорт при езде. Но речь идет о классическом автомате, а не роботе или вариаторе, а такая трансмиссия понятнее и надежнее в эксплуатации, уточнил он.

В этой идее плюсов намного больше, чем минусов. Если в целом рассматривать то, что «АвтоВАЗ» выпустил машину с автоматом — это позитивная тенденция, наконец — то у них получилось то, что мы всегда хотели, — подчеркнул автоэксперт.

По словам Зенкевича, пока не совсем понятно, сколько машина будет стоить. Но эксперт считает, что многие люди закроют на это глаза, поскольку передвигаться на автомате намного удобнее и приятнее.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что в Азербайджане уже запущена сборка модели Lada Granta. До конца года на конвейер будут поставлены модели семейств Vesta и Niva. На площадке в республике организована зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей. Это первый в истории концерна проект по производству Lada в Азербайджане.