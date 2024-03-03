Русский Logan: стали известны первые подробности о новой дешевой Lada Iskra

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобиля Lada Granta в автосалоне дилерского центра Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Тольятти 24» рассказал, что завод планирует начать серийное производство нового седана Lada Iskra. Мало того, по его словам, на АвтоВАЗе даже собрали первую опытную партию «Искры». Что такое Lada Iskra, когда ее выпустят, сколько она будет стоить и какие двигатели получит — в материале NEWS.ru.

Что такое Lada Iskra

Lada Iskra в перспективе должна стать самым популярным автомобилем Волжского автозавода, ведь она придет на смену модели Granta. Последняя модель уже давно нуждается в замене, ведь в основе «Гранты» лежит платформа от «восьмерок» и «девяток», которые начали выпускаться в 80-х годах прошлого века.

Несмотря на свой возраст, Lada Granta является сейчас самым популярным автомобилем в стране. По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2023 года в России было продано 206 116 «Грант». Для сравнения, самая популярная иномарка — Haval Jolion — нашла 58 229 покупателей. Такой спрос на «Гранту» объясняется в первую очередь ее ценой — сейчас это самая дешевая модель на российском рынке.

О создании модели, которая будет построена на более современной платформе, в Тольятти мечтали уже давно. Активные работы над вторым поколением Granta начались в то время, когда главным акционером Волжского автозавода была французская компания Renault. Предполагалось делать модель на платформе для бюджетных моделей, которая имеет индекс CMF-B LS. То есть в Тольятти хотели создать российский вариант Renault Logan (в Европе продается как Dacia Logan). Собственно, от этих планов не отказались и после французов.

Изначально говорили, что первая версия новой «Гранты» будет показана уже в 2022 году. Однако после того как Renault покинула российский рынок, эти планы пришлось пересмотреть и сдвинуть сроки выхода модели. Одновременно автомобиль решили переименовать — теперь он называется Iskra.

Какие кузовы будут у Lada Iskra

Новую «Искру» будут делать в нескольких кузовах. Главная ставка будет на традиционный седан. Также появится универсал Cross с увеличенным дорожным просветом (плюс не исключено, что начнут делать и хетчбэк). Правда, на полный привод рассчитывать не стоит — Iskra будет исключительно переднеприводной моделью.

Какими двигателями оснастят Lada Iskra

Базовым силовым агрегатом модели будет нынешний двигатель объемом 1,6 л. Он уже далеко не молод, однако заниматься сейчас созданием принципиально новых силовых агрегатов у АвтоВАЗа нет ни времени, ни денег. Однако помимо 1,6 л должен появиться и запущенный недавно в производство бензиновый двигатель объемом 1,8 л.

Коробка передач — механическая. Но для самых дорогих машин будет доступен и вариатор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Салон Lada Granta

Какие опции получит Lada Iskra

Пока сложно рассуждать о том, что будет входить в базовую или топовую комплектацию модели. Но очевидно, что Iskra получит все необходимые современному автомобилю системы безопасности, включая АБС и подушки безопасности. Причем они будут российского производства. Также машина будет с самого начала оснащаться системой стабилизации.

Кроме того, в Lada Iskra будет система климат-контроля (возможно, даже двухзонного), несколько USB-разъемов, большой экран мультимедийной системы, парктроники и камера заднего вида. Также не исключено, что Iskra начнут оснащать встроенным видеорегистратором, ведь этот гаджет сейчас очень популярен у российских водителей.

Сколько может стоить Lada Iskra

Нынешняя Lada Granta стоит от 699 900 руб. По крайней мере, так уверяет АвтоВАЗ, хотя в реальности самых дешевых машин в продаже практически не найти. А «Гранта» с кондиционером продается уже за 929 900 руб.

Но не надо забывать, что Iskra будет более престижной и дорогой моделью по сравнению со старушкой «Грантой». Поэтому стоит ориентироваться на то, что модель в простой комплектации (но с кондиционером и «музыкой») обойдется примерно в 1,1 млн руб. А цена версии с 1,8-литровым двигателем, вариатором, хорошей музыкальной системой и прочими наворотами составит около 1,5 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Granta

Что будет с Lada Granta

Продажи «Гранты» продолжатся еще несколько лет даже после запуска в серию Lada Iskra. Ранее сообщалось, что выпуск Granta сохранится как минимум до 2027–2028 годов. А возможно, и дольше. Все будет зависеть от спроса. Не исключено, что Lada будет выпускать сразу три модели, которые выступают, по сути, в одном классе: Granta, Iskra и Vesta.

Что Lada покажет в 2024 году

Премьера Lada Iskra запланирована на 2025 год. Однако и в этом году Волжский автозавод представит несколько новых моделей. Так, осенью планируется начать серийное производство удлиненной версии Vesta, которая получит имя Lada Aura.

Это будет самая большая Lada — она окажется на 250 мм длиннее «Весты». Причем все эти миллиметры будут отданы задним пассажирам. И благодаря этому по простору на втором ряду кресел Aura будет соперничать с такими крупными седанами, как Kia K5, Hyundai Sonata или Toyota Camry. Кроме того, Lada Aura получит кожаный салон, двухцветную отделку салона и новый 1,8-литровый мотор (122 л. с. и 170 Нм крутящего момента).

Еще одна новинка 2024 года — это универсал Lada Largus. Сама по себе модель не новая, однако с 2022 года она не выпускалась. И вот недавно АвтоВАЗ решил все проблемы с комплектующими и вновь приступил к сборке этих машин.

Третья премьера — это «Нива» с новым двигателем объемом 1,8 л и модернизированной подвеской. Такая машина получила название Lada Niva Sport. И если стандартный внедорожник, которому скоро будет уже 50 лет от роду, имеет 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л. с., то тут будет уже 122 л. с.

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