Toyota частично остановила заводы в Японии из-за проблем с двигателями

Фото: YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Автоконцерн Toyota Motor продлил остановку шести производственных линий на четырех заводах в Японии до 5 февраля из-за фальсификации данных о мощности дизельных двигателей, сообщило Kyodo. Нарушения выявили при сертификации двигателей, производством которых занимается подрядчик компании Toyota Industries Corporation.

Toyota Motor ранее приостановила поставки 10 моделей автомобилей с двигателями 1GD, 2GD и F33A, выпускаемых подрядчиком, тестирование которых показало результаты, не соответствующие стандартам массового производства. Эти двигатели используются в том числе в таких моделях, как Land Cruiser Prado, Hilux, Land Cruiser 300 и Lexus LX500d.

Изначально предполагалось, что остановка производства продлится до 1 февраля. В компании допускали, что при сертификационном тестировании двигателей их мощность могла измеряться с помощью программного обеспечения, отличного от используемого при массовом производстве.

В 2023 году из-за фальсификации данных краш-тестов Daihatsu, дочерняя компания Toyota, выявила более 170 нарушений в десятках моделей автомобилей, в том числе выпускаемых под маркой Toyota. В результате были приостановлены поставки таких моделей, как Probox, Town Ace, Roomy и Pixis.

Ранее автоэксперт Сергей Буров посоветовал при покупке запчастей изучать сертификаты, если автомобилисту важно сэкономить. Эксперт отметил, что в 2023 году цены на оригинальные комплектующие в 2,5 раза превысили стоимость аналогов. Он предупредил, что одна запчасть с дефектом может привести к поломке целого узла или даже двигателя.