Руководство концерна АвтоВАЗ перенесет производство автомобилей семейства Lada Largus с предприятия в Тольятти на завод в Ижевске, сообщила пресс-служба компании. В АвтоВАЗ уточнили, что проект переноса производства будет завершен во II квартале 2024 года. Отмечается, что выпуск Lada Largus было решено перенести в Ижевск из-за сильной загруженности на заводе в Тольятти.