Руководство концерна АвтоВАЗ перенесет производство автомобилей семейства Lada Largus с предприятия в Тольятти на завод в Ижевске, сообщила пресс-служба компании. В АвтоВАЗ уточнили, что проект переноса производства будет завершен во II квартале 2024 года. Отмечается, что выпуск Lada Largus было решено перенести в Ижевск из-за сильной загруженности на заводе в Тольятти.
Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей — Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta, — отметили в АвтоВАЗ.